Biocartis durft weer prognose voor 2020 te geven

De Mechelse diagnosespecialist Biocartis durft de in april ingeslikte jaarprognose weer uit te spreken.

Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis maakt draagbare Idylla-zaklabo's die snel en accuraat DNA-mutaties in kaart brengen voor diagnoses. Die tests gebeuren door in die minilabo's cartridges, een soort plastic cassette met bloed of weefsel, te stoppen. Een snelle uitbouw van dat ecosysteem is noodzakelijk om via de recurrente verkoop van cartridges voor die labo's rendabel te worden.

Voor de Covid-19-pandemie moest 2020 voor CEO Herman Verrelst een make-or-breakjaar worden na het ploeterjaar 2019, toen Biocartis moest opbiechten dat de grote commerciële inspanningen om op de belangrijke Amerikaanse markt door te breken nog niet renderen.

Het belangrijkste nieuws in de donderdag gepubliceerde halfjaarcijfers is dat Biocartis opnieuw de in april ingeslikte jaarprognose durft uit te spreken. Het bedrijf spreekt over een volumegroei in de verkoop van cartridges van 30 procent, tot zo'n 228.000 eind dit jaar. De jaarverkoop van het aantal nieuw geïnstalleerde zaklabo's zou op 300 à 350 afklokken.

In die cijfers vallen de verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten op. De cartridgeverkoop in Europa herstelde zich, terwijl dat in de Verenigde Staten minder uitgesproken is omdat het aantal coronabesmettingen en Covid-19-patiënten er hoog blijft.

De helft van de nieuwe zaklabo's wordt in Europa geïnstalleerd, terwijl dat trager gaat in de VS en in de rest van de wereld wegens de erg beperkte toegang tot ziekenhuizen. Biocartis spreekt over een verlengde impact van de pandemie in de Verenigde Staten in de tweede jaarhelft.

Hoe belangrijk het is een turbo - zeker in de VS - op de verkoop te zetten, leren andere cijfers over de voorbije jaarhelft: tegenover 17,6 miljoen euro inkomsten (slechts 2 procent meer dan een jaar eerder), stonden 44 miljoen euro kosten. Het resultaat: een operationeel verlies van 26,4 miljoen euro, bijna stabiel vergeleken met de eerste helft van 2019. Winst is nog niet in zicht, waardoor beleggers vijf jaar na de beursintroductie de armen hebben laten zakken (zie grafiek).