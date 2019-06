Biocartis gaat in zee met Amerikaanse farmareus

Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis gaat samenwerken met Kite, dochter van de Amerikaanse farmareus Gilead.

De samenwerking is gericht op het ontwikkelen van tests in het immunotherapiedomein, een vorm van kankertherapie waarbij de kracht van het immuunsysteem van de patiënt wordt ingezet om tumoren aan te vallen. De voorbije jaren deed deze therapie haar intrede als belangrijke nieuwe pijler in kankerbehandelingen.

Met het partnership wil Biocartis verder inzetten op zijn Idylla(TM) platform, dat regelmatige en snelle monitoring van patiënten onder dergelijke kankerceltherapieën mogelijk moet maken. 'We zijn erg verheugd om onze initiatieven uit te breiden in het domein van immuno-oncologie door dit testontwikkelingsproject met Kite. Als één van de leiders in het domein van anti-kankerceltherapie hebben ze diepgaande kennis over de huidige en toekomstige diagnostieknoden voor dat therapeutisch segment’, zegt Herman Verrelst, algemeen directeur van Biocartis in een persbericht.