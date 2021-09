Biocartis gaat ook griep en RSV opsporen

Het Mechelse diagnosticabedrijf lanceert een test die tegelijkertijd het corona-, griep- en RSV-luchtwegvirus kan opsporen.

Biocartis , de Mechelse specialist in moleculaire diagnostiek, gaf medio augustus al aan dat het kan terugblikken op een sterke eerste jaarhelft. Zowel het aantal verkochte Idylla-zaklabo's (189) als het volume aan verkochte cartridges (156.000, of een stijging van 96% tegenover de pandemische eerste helft van 2020) lag boven de verwachtingen, blijkt uit de halfjaarresultaten.

Ondanks de pandemie noteerde Biocartis een sterke groei in oncologietesten. Bij infectieziekten bleven de volumes robuust. Het Idylla-zaklabo en de cartridges laten toe om snel een flink aantal ziektes te diagnosticeren.

Heropstart productielijn

Het Mechelse diagnosticabedrijf, dat eind juni 85 miljoen euro in kas had en het jaar wil afsluiten met minstens 50 miljoen euro, werd in de nacht van 30 juli getroffen door een zware brand, die één van de productielijnen stillegde. CEO Herman Verrelst geeft nu aan dat dat de lijn in de tweede helft van deze maand zou moeten kunnen heropstarten.

Als dat het geval is, zal het vooruitzicht van een cartridge-volumegroei van 40 procent voor heel 2021 gehaald worden (320.000 cartridges, red.), al hangt dat volgens het bedrijf ook af van de tijdige beschikbaarheid van de nodige reagentia-grondstoffen.

Bij de brand ging ongeveer de helft van de voorraad afgewerkte patronen (cartridges) en een aanzienlijk deel van de bij de productie gebruikte reagentia verloren. Hoewel de productielijn voor nieuwe cartridges onaangetast bleef, is de productie op de lijn tijdelijk stilgelegd om de herstellingen aan het gebouw te vergemakkelijken.

Ook griep en RSV opsporen

In zijn halfjaarresultaten kondigt Biocartis tegelijkertijd aan dat het een meervoudige diagnosetest lanceert, het Idylla SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel, dat het corona-, griep- en RSV-luchtwegvirus kan detecteren in één cartridge binnen de 90 minuten. De test mag al gebruikt worden in Europa en in landen die de Europese CE-markering erkennen.