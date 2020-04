Biocartis ontwikkelt test voor coronavirus

Biocartis ontwikkelt de test met niet nader genoemde partners. Afhankelijk van de goedkeuring van de FDA, verwacht Biocartis een lancering in de tweede helft van 2020.

De diagnosticagroep uit Mechelen maakt de ontwikkeling bekend samen met een niet bijster positieve trading update over het eerste kwartaal. Het coronavirus heeft voor een vertraging gezorgd in de installatie van de Idylla-diagnoseplatformen. Biocartis verwijst naar de beperkte toegang tot ziekenhuizen. Bijgevolg schort Biocartis de jaarprognoses op.

Biocartis ging dit jaar uit van een toename van het aantal geïnstalleerde Idylla's tussen 300 à 350. En dat had moeten leiden tot 30 procent extra cartridgeverbruik. De Idylla's draaien op cartridges zoals printers draaien op inkt. Beide doelstellingen worden nu opgeborgen. In het eerste kwartaal was nog een jaar-op-jaar stijging met 68 procent van het cartridgevolume.