Biocartis opent fabriek voor diagnosekits in Mechelen

Biocartis, dat minilabo’s en tests ontwikkelt die in amper twee uur een diagnose kunnen stellen, produceert voortaan elke 12 seconden een testkit. Op de nieuwe productielijn in Mechelen kunnen 1 miljoen kits per jaar worden gemaakt.

Een glazen wand, met daar achter mannen en vrouwen in witte ruimtepakken. Ze steken plastic onderdelen in elkaar, voegen er chemische stoffen aan toe en leggen die op de band. Alles is klinisch net, afgesloten van de buitenwereld. Biocartis heeft in Mechelen een nieuwe fabriek van 460 m2 die aan de lopende band medische testkits produceert.

Biocartis begon in 2011 met het maken van kleine labo’s, de Idylla-toestellen, niet groter dan een broodmachine, die in amper een paar uur een ziekte kunnen opsporen. Bij die minilabo’s horen tests, die het best kunnen worden omschreven als cassettes die gevuld worden met enkele druppels bloed bijvoorbeeld, vervolgens in Idylla worden gestopt en na gebruik gewoon in de prullenmand mogen.

De eerste test die in het minilabo kon worden geschoven, was er een om longkanker op te sporen. Biocartis ontwikkelde die zelf. Ondertussen zijn er zeven tests, de zogenaamde ‘cartridges’, die zeer nauwkeurig kanker of zelfs ebola kunnen identificeren. Dat gebeurt op basis van wat DNA uit een staaltje bloed of een beetje weefsel.

1 miljoen Meer diagnosekits Kon Biocartis tot voor kort 200.000 à 250.000 van zijn witte cartridges, of testen, produceren, nu zijn dat er 1 miljoen.

Kon Biocartis tot voor kort 200.000 à 250.000 van die witte cartridges produceren, nu zijn dat er 1 miljoen. ‘Volume is cruciaal voor ons’, zegt Biocartis-CEO Herman Verrelst. ‘Als we erin slagen meer te produceren en meer te verkopen, dan worden we sneller winstgevend.’ Zijn ambitie is om binnen twee à drie jaar break-even te draaien.

De aandeelhouders van het beursgenoteerde Biocartis, onder wie Rudi Mariën, dringen daar op aan. Biocartis moet van een bedrijf met een geniale uitvinding evolueren naar een rendabele, internationale onderneming. Verrelst werd daarom anderhalf jaar geleden als CEO aangetrokken.

'De doorbraak'

In een uitgebreid rapport gisteren bestempelen analisten van het beurshuis Berenberg 2019 als ‘het jaar van de transformatie’ voor Biocartis. ‘Het aantal geïnstalleerde labo’s heeft een kritische massa bereikt. Met de toevoeging van nieuwe tests en geografische expansie kan de schaalgrootte snel toenemen. Door de toename van de labo’s en van de patronen voor die labo’s verwachten we van 2019 tot 2025 een gemiddelde omzetgroei van 35 procent per jaar. 2019 wordt het jaar van de doorbraak voor het aandeel’, besluit Berenberg

Dit is een sleuteljaar omdat we in de VS op dreef komen. Herman Verrelst CEO Biocartis

‘Klopt!’, stelt Verrelst. ‘Dit is een sleuteljaar omdat we in de VS op dreef komen. We hebben die nieuwe productielijn nodig.’ Eind 2018 had Biocartis 1.000 Idylla-labo’s verkocht en 133.000 testkits. ‘We zijn nog ver van 1 miljoen kits, maar we willen er wel beetje bij beetje geraken’, benadrukt Verrelst.

De VS zijn de belangrijkste markt voor gepersonaliseerde geneeskunde, waarbij een therapie bijna maatwerk is. Verrelst: ‘We zijn zopas ook in China en Japan gestart, wat opnieuw deuren opent. China is gigantisch. Door de luchtvervuiling lijden 800.000 mensen er aan longkanker. Op termijn zien we hier zeker veel potentieel.’