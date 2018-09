Biocartis richt joint venture op in China

Het Mechelse Biocartis is een specialist in moleculaire diagnostiek en ontwikkelt het minilabo Idylla. Het bedrijf gaat in zee met Guangzhou Wondfo Biotech voor de oprichting van een joint venture met de bedoeling om Idylla op de Chinese markt te brengen. Beide bedrijven hebben een belang van 50 procent.

De toepassing is beperkt tot oncologie, wat in China wel een grote markt is. In 2015 werden meer dan 4 miljoen kankergevallen gediagnosticeerd in China. Longkanker is de meest voorkomende kanker in de Volksrepubliek, met jaarlijks bijna 800.000 nieuwe gevallen.