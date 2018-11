Biocartis sluit deal met AstraZeneca voor longkankertest

'We zijn zeer verheugd om samen te werken met AstraZeneca op het gebied van longkanker', reageerde Herman Verrelst, CEO van Biocartis . 'Voor Biocartis is dit een belangrijke samenwerking om de verdere uitrol van ons Idylla-platform (het mobiele diagnoselabo, nvdr) te ondersteunen.'

Met AstraZeneca zal Biocartis een longkankerstudie uitvoeren via Idylla, in tien locaties in België, Frankrijk, Duitsland en Italië. De studie moet aantonen hoe het minilabo sneller testresultaten kan bekomen voor longkanker, omdat het moleculair testen van longkankerstalen vandaag complex is.