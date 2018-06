Biocartis-stichter naar spin-off Imec

3 vragen aan Rudi Pauwels, uitvoerend voorzitter miDiagnostics

1. Wat trekt u aan in miDiagnostics?

In deze industrie wordt al meer dan 20 jaar gesproken over een labo op een chip, maar in de dagelijkse geneeskunde is nauwelijks iets veranderd. Onderzoekers tonen zich altijd heel enthousiast over hun doorbraken, maar de stap naar echte producten wordt zelden gezet. Imec heeft zich in de halfgeleiderindustrie altijd kunnen onderscheiden doordat zijn onderzoek juist wel op industriële schaal gebeurt. Het is goed geplaatst om dat nu ook toe te passen op de geneeskunde. Dit is het soort verhaal waar je als innovator het gevoel hebt dat je echt een grens kunt verleggen.’

2. Waarin verschilt dit project van Biocartis?

Beide bedrijven spelen in op dezelfde trends. Medische diagnoses gebeuren steeds meer op basis van harde data in plaats van symptoombeschrijvingen. Daarvoor is behoefte aan snelle en makkelijk uit te voeren tests. Maar waar Biocartis zich richt op erg moeilijke stalen en vooral focust op oncologie, richt miDiagnostics zich op de meest voorgeschreven bloedtest ter wereld, die alleen in een labo kan uitgevoerd worden.’

3. Ziet u mogelijkheden om met Biocartis samen te werken?

De technologie is totaal verschillend, maar beide bedrijven geloven in het model om complexe diagnosetesten overal beschikbaar te maken, ook op afgelegen plaatsen in Afrika of Azië. Daar zie ik op termijn wel een mogelijke synergie (om verschillende soorten testen gezamenlijk aan te bieden, red.)