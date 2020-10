Biocartis stopt mogelijk strategische Amerikaanse samenwerking

De Mechelse specialist in kankerdiagnoses Biocartis is in gesprek met het beursgenoteerde Amerikaanse Exact Sciences om de ontwikkeling van een snelle borstkankertest stop te zetten.

Biocartis verkoopt Idylla-toestellen - minilabo's zo groot als een broodmachine - en cartridges aan labo's en ziekenhuizen. Een laborant plaatst een druppel bloed, urine of lichaamsweefsel in de cartridge en schuift die als een cassette in de Idylla. Een tweetal uur later is het resultaat bekend.

In september 2017 sloot het biotechbedrijf een strategische samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse Genomic Health (inmiddels overgenomen door het beursgenoteerde Exact Sciences).

De idee was dat Biocartis een snellere versie van de borstkankertest van Genomic Health zou ontwikkelen. De Amerikaanse reus heeft een test op de markt om de juiste behandeling bij borstkanker aan te duiden en deed een beroep op de Mechelaars om daar een Biocartis-versie in een cartridge van te maken voor de Europese markt.

Donderdagochtend maakte Biocartis bekend dat het in gesprek is met Exact Sciences over de mogelijke beëindiging van de overeenkomsten die eerder gesloten werden met Genomic Health, een samenwerking waarvan Biocartis en topman Herman Verrelst eind vorig jaar aangaven veel te verwachten.

In een korte telefonische reactie laat Biocartis weten dat het niets meer kan zeggen over de timing en de uitkomst van de gesprekken. Eerder raakte al bekend dat de samenwerking met Genomic Health door de gevolgen van de coronapandemie was opgeschort.

Mogelijk nieuwe opdoffer