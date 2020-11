Biocartis verlaagt jaarprognose voor zaklabo's

De Mechelse specialist in snelle kankerdiagnose mikt op de installatie van zo'n 300 Idylla-zaklabo's dit jaar, terwijl er in september nog sprake was van 300 à 350.

In zijn update voor het derde kwartaal geeft Biocartis , de Mechelse specialist in snelle kankerdiagnose, aan dat het eind dit jaar zo'n 300 stuks van zijn zaklabo Idylla geïnstalleerd zal hebben. Dat terwijl Biocartis in september nog sprak over 300 à 350 verse installaties.

In het derde kwartaal gebeurde de helft van alle plaatsingen in de Verenigde Staten, maar de impact van de pandemie vertraagde de groei in de rest van de wereld, aldus Biocartis.

Biocartis verkoopt zijn Idylla-toestellen - minilabo's zo groot als een broodmachine - en cartridges aan labo's en ziekenhuizen. Een laborant plaatst een druppel bloed, urine of lichaamsweefsel in de cartridge en schuift die als een cassette in de Idylla. Een tweetal uur later is het resultaat bekend.

Nog in zijn kwartaalupdate geeft Biocartis aan dat het tegen eind dit jaar mikt op een verkoop van 228.000 cartridges, ofwel een groei van zo'n 30 procent jaar op jaar. De Mechelse diagnosticaspecialist mikt tegen eind dit jaar op een cashpositie van 120 miljoen euro.