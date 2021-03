Biotalys start Europese registratie voor biologische gewasbeschermer

Nadat het al een dossier indiende in de VS vraagt de Gentse ontwikkelaar van biologische gewasbeschermers ook in Europa een registratie voor zijn verst gevorderde product, tegen een schimmel op fruit en groenten.

Het Gentse Biotalys, dat nog geen producten op de markt heeft, ontwikkelt biologische gewasbeschermers. Het verst gevorderd is Evoca, een product tegen botrytis of grauwe schimmel. Die manifesteert zich onder meer als wit-grijze pluisjes op aardbeien, maar ook op aubergines, meloenen, tomaten en druiven.

Biotalys diende voor dat kandidaat-middel eind vorig jaar al een registratie-aanvraag in voor de Verenigde Staten en verwacht dat het product daar vermoedelijk in 2022 op de markt komt.

‘We dienen nu voor het eerst ook een productregistratie in Europa in, ook voor Evoca’, zegt communicatiemanager Toon Musschoot. ‘Omdat zo’n procedure vrij lang duurt, verwachten we een marktlancering in Europa eind 2023 of begin 2024.’