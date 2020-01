Biotech-Belgen halen 400 miljoen dollar op in de VS

De Belgen Cedric Francois en Alec Michiels hebben op Nasdaq 400 miljoen dollar opgehaald voor de uitbouw van het biotechbedrijf Apellis Pharmaceuticals. Daarmee gaan ze de strijd aan met het peperdure medicijn Soliris, bij ons bekend door patiënt Viktor.

Cedric Francois en Alec Michiels mochten ruim twee jaar geleden de openingsbel luiden op de Amerikaanse techbeurs Nasdaq. Ze tekenden toen met Apellis Pharmaceuticals voor een van de grootste beursgangen - 172 miljoen dollar - van het jaar. ‘Het was fantastisch om daar samen, als beste vrienden, te staan’, zeiden ze toen.

De voorbije dagen schakelden de twee een versnelling hoger. Ze overtuigden investeerders om nog eens 400 miljoen dollar op tafel te leggen. Die kapitaalronde kwam niet uit de lucht gevallen, maar volgde op positieve studieresultaten voor het verst gevorderde onderzoek naar een medicijn tegen de uiterst zeldzame bloedziekte PNH. De aandelenkoers schoot sindsdien de hoogte in, waardoor de beurswaarde 3 miljard dollar benadert.

Duurste ter wereld

Het Apellis-medicijn tegen PNH deed het in een fase 3-studie met 80 patiënten op bepaalde vlakken beter dan de standaardbehandeling Soliris, die zich de voorbije jaren opwerkte tot een kaskraker. Het medicijn van Alexion haalde in 2018 een omzet van ruim 3,5 miljard dollar, waarvan evenwel slechts een deel afkomstig van patiënten met PNH. Het geneesmiddel stond bij de lancering in 2010 te boek als het duurste ter wereld, met zowat 400.000 dollar per patiënt per jaar.

PNH uit zich in de afbraak van rode bloedcellen in het lichaam, met bloedarmoede, een gebrekkig zuurstoftransport en extreme vermoeidheid als gevolg. De ziekte raakte enkele jaren geleden in België bekend door patiënt Viktor en de politieke discussie over de terugbetaling van het peperdure medicijn die erop volgde.

Après-skibar

Apellis, met hoofdkwartier in Kentucky, lijkt nu in een goede positie om de dominantie van Soliris aan te vallen, al moet het dossier nog bij de Europese en Amerikaanse autoriteiten worden ingediend.

Verwachtingen voor de piekverkopen geeft het management nog niet, maar sommige analisten spreken over enkele honderden miljoenen euro’s omzet per jaar. Anderen tonen zich voorzichtiger over de toekomst van Apellis, deels omdat Alexion een opvolger van Soliris in de markt aan het zetten is. ‘Ik denk dat we goed gepositioneerd zijn’, reageert CEO en co-oprichter Cedric Francois vanuit San Francisco, waar hij een van de sprekers is op de JPMorgan Healthcare Conference.

Volgens sommige analisten zal het medicijn van Cedric Francois en Alec Michiels enkele honderden miljoenen euro omzet per jaar boeken.

Francois legde samen met Machiels de basis voor Apellis, lang nadat ze elkaar hadden leren kennen in een après-skibar in de Franse Alpen, waar ze werkten als skimonitor. Na hun studies in Leuven liepen hun wegen uit elkaar. Machiels ging aan de slag in de financiële wereld, Francois trok de wereld rond, als stagiair in een Argentijns kinderziekenhuis en als dokter op een cruiseschip. Hun wegen kruisten elkaar opnieuw in de VS, met als resultaat Apellis, dat voortbouwde op een wetenschappelijke ontdekking van Francois.

Blindheid

Die ontdekking past Apellis niet alleen toe voor PNH-patiënten, maar ook voor patiënten met een oogziekte die wereldwijd 5 miljoen mensen treft en leidt tot blindheid.