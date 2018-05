Biotech barst uit haar voegen op Euronext Brussel

Op de Brusselse beurs zijn de biotechbedrijven een recordbedrag van 12 miljard euro waard. ‘Steeds meer buitenlandse fondsen scouten in ons land. Nieuw is dat ze nu in de opstart investeren.’

Gent is deze week het Europese epicentrum van de biotechnologie. Vandaag en morgen verzamelt het investeerderscongres Bio€quity er de belangrijkste biotech-investeerders en groeibedrijven. Donderdag zakken 1.200 Europese biotechexperts en bedrijfsleiders af naar het ICC-congrescentrum voor het congres Knowledge for growth.

De locatie is niet toevallig. Met ruim 70 bedrijven - vooral in het Wetenschapspark in Zwijnaarde - is Gent dé biotechvallei van Vlaanderen. ‘De cluster stelt er al ongeveer 3.000 mensen tewerk’, zegt Johan Cardoen, algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). ‘Vorig jaar steeg het aantal werknemers van VIB-start-ups er met 18 procent. Niet slecht als je bedenkt dat daar in 1995 nog geen enkel biotechbedrijf zat.’

Uit cijfers van de sectororganisatie flanders.bio blijkt dat de sector over heel Vlaanderen vandaag goed is voor ruim 20.000 directe en 80.000 indirecte jobs. ‘Alle schakels in de Vlaamse biotechketen zijn vandaag zeer sterk’, stelt Ruth Devenyns, de CEO van het biotechbedrijf Camel IDS in Jette. De VUB-spin-off, die vier jaar geleden werd opgericht, ontwikkelde een technologie die piepkleine antistoffen van kamelen gebruikt als fietsjes in het bloed, om kankertumoren binnen in het lichaam te bestralen.

In Silicon Valley beschouwen ze onze biotech als wereldtop. Net als in Zwitserland en Nederland, trouwens. geert noels econoom econopolis

Oudgediende Devenyns kent de Vlaamse biotech als geen ander sinds begin jaren negentig, toen die nog in de kinderschoenen stond. Ze was aanvankelijk lang actief aan de financierszijde, onder meer bij KBC. ‘Een van de succesfactoren is de kwaliteit van het universitair onderzoek. Maar er is ook de belangrijke steun uit de farmaceutische sector en de kwaliteit van ondersteunende dienstverleners voor patenten, juridisch advies en de uitvoering van klinische studies.’

Vliegwieleffect

‘Even belangrijk zijn de risicoappetijt bij durfkapitalisten en de ontvankelijkheid van de kleine belegger om in beursgenoteerde biotechbedrijven te investeren, om ze naar een volgend stadium te doen doorgroeien. Dat heb je nodig in de biotechsector, waar je nu eenmaal een lange tijdshorizon hebt. De combinatie van al die factoren creëerde een vliegwieleffect, waardoor de Vlaamse biotech nu ook internationaal erg sterk staat.’

Dat onderstreept ook econoom en Econopolis-stichter Geert Noels, die onlangs op verzoek van het VIB als buitenstaander zijn licht liet schijnen over de Vlaamse biotech. ‘In Silicon Valley beschouwen ze onze biotechsector als wereldtop. Net als in Zwitserland en Nederland, trouwens. Ze zien dat het niet om eendagsvliegen gaat, maar om een sterk ecosysteem.’

De 15 biotechbedrijven die vandaag op Euronext Brussel noteren, zijn samen 12 miljard euro waard. Met dien verstande dat Ablynx en Tigenix binnenkort van de beurs verdwijnen. ‘De jongste twee, drie jaar zie je steeds meer buitenlandse investeringsfondsen actief scouten naar opportuniteiten in ons land’, zegt VIB-topman Johan Cardoen. ‘Nieuw is dat ze nu ook willen investeren in de opstart, terwijl ze dat vroeger vooral instapten in latere fases, als de risico’s al minder groot waren. We zijn vandaag dus minder afhankelijk van lokale investeerders.’

Veelbelovende toekomst

‘Iedereen heeft de mond vol van de overname van Ablynx door de Franse farmareus Sanofi, maar sinds december kwamen er met Aelin Therapeutics en Rewind Therapeutics ook nieuwe biotechbedrijven bij. Aelin Therapeutics haalde 27 miljoen euro op, onder meer bij internationale fondsen die voor het eerst in ons land investeren. Dat opent perspectieven omdat ze later misschien nog investeren als ze het ecosysteem beter kennen.’