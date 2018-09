Biotechbedrijf Argenx is 3 miljard euro waard na goede testresultaten

Het Gentse biotechbedrijf boekt een nieuw succes in de strijd tegen auto-immuunziektes. De beurswaarde breekt door de kaap van 3 miljard euro, amper tien jaar na de opstart.

Het aandeel Argenx schiet de lucht in. Dat heeft alles te maken met efgartigimod. Het Argenx-medicijn blijkt nu ook goed te werken bij patiënten met de zeldzame bloedziekte ITP. Beleggers zijn er steeds meer van overtuigd dat Argenx goud in handen heeft en rekenen zich rijk, al zijn de eerste inkomsten nog niet voor meteen.

Wat is efgartigimod?

Argenx ontwikkelde efgartigimod (codenaam ARGX113) als potentieel medicijn om allerhande auto-immuunziektes te behandelen. ‘We hebben allemaal antilichamen nodig om ons te wapenen tegen virussen, bacteriën en kankercellen. Het zijn de soldaten van ons immuunsysteem. Maar soms vallen auto-antilichamen het eigen lichaam aan. Met efgartigimod slaagt Argenx erin die auto-antilichamen uit het bloed te verwijderen’, zegt woordvoerder Joke Comijn.

Het onderzoeksteam van Argenx werkte voort op het basisonderzoek van de universiteit van Texas en kwam in 2013 met efgartigimod op de proppen. Het bedrijf haalde de mosterd bij lama’s, die over een heel krachtig immuunsysteem beschikken. Argenx bekijkt de structuur van specifieke lama-antilichamen en maakt er in het labo een menselijke variant van.

Waarom schiet het aandeel hoger?

Een studie met 38 ITP-patiënten leverde goede resultaten op. De ziekte ITP wordt gekenmerkt door de afbraak van bloedplaatjes waardoor patiënten een groot risico lopen op interne bloedingen. Bij ongeveer de helft van de patiënten werd na de behandeling een stijging van het aantal bloedplaatjes vastgesteld, al was de snelheid waarmee patiënten herstelden variabel.

Terwijl bestaande behandelingen vaak grote bijwerkingen hebben of slechts tijdelijk een impact hebben, was dat bij Argenx niet het geval. 'Op basis van de data starten we een fase 3-studie op', meldt Argenx in een persbericht. Ook analisten van KBC Securities en Degroof Petercam reageren positief op het nieuws. ‘De resultaten geven het middel een concurrentiële positie’, klinkt het bij die laatste.

Het goudhaantje van Argenx?

Argenx heeft in fase 2-studies de werking van het middel al in twee ziektedomeinen bewezen: voor ITP en Myasthenia gravis (MG), een neurologische spierziekte waarbij de communicatie tussen zenuw- en spiercellen verstoord is. Als ook de ademhalingsspieren in moeilijkheden komen, kan de ziekte zelfs dodelijk zijn.

Ook biedt het middel hoop voor patiënten met de chronische aandoening pemphigus vulgaris (pijnlijke blaren op huid en slijmvliezen). Bij vier van de zes tot nu toe behandelde patiënten was de ziekte na twee weken onder controle.

Het beurshuis Degroof Petercam becijferde eerder al dat het middel – voor de drie ziektes samen – kan oplopen tot 3 miljard euro. Daar hoort een kanttekening bij. Meer uitgebreide patiëntenstudies zijn nodig. Daar kan het nog mislopen. Het middel kan ten vroegste in 2021 op de markt komen.

Focus op zeldzame ziektes

Argenx legt bewust de focus op zeldzame ziektes. De patiëntenstudies zijn kleiner en goedkoper en het is financieel behapbaar om de verkoop in eigen handen te nemen. Het aantal patiënten dat Argenx kan bereiken, is beperkt tot duizenden of tienduizenden patiënten per ziekte, maar daar staat tegenover dat weesmedicijnen per patiënt vaak voor 100.000 dollar of meer over de toonbank gaan. Dit jaar keurde de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA nog een bijzonder duur ITP-medicijn van Rigel Pharmaceuticals goed terwijl het slechts bij een beperkt aantal patiënten echt werkt. Kostprijs: meer dan 100.000 dollar per patiënt.

Aangezien het bedrijf niet op zoek moet naar een kapitaalkrachtige partner, blijft niet alleen het risico, maar ook de toegevoegde waarde 100 procent in huis. Dat staat in contrast met het businessmodel van Galapagos dat voor zijn reumamedicijn een deal sloot met Gilead.

Wat is Argenx nog van plan?

Argenx heeft met efgartigimod nog grotere plannen. Het management heeft een vierde potentieel interessant ziektegebied geïdentificeerd. Een fase 2-studie bij patiënten met CIDP wordt in de eerste jaarhelft van 2019 opgestart. CIDP is een zeldzame aandoening waarbij het omhulsel van zenuwen beschadigd raakt. De gevolgen zijn onder andere gevoelloosheid of tintelingen in armen en benen.

De Argenx-benadering is mogelijks ook interessant voor ‘grote’ ziektes als multiple sclerose of lupus, waar de vraag naar nieuwe en betere medicijnen groot is. ‘Daar spreken we over studies met duizenden patiënten. Daarvoor hebben we het geld niet’, zegt Comijn. ‘Maar het is niet uitgesloten dat die piste in de toekomst bekeken wordt. Of we dat zelf doen of met een partner is nog koffiedik kijken.’

Eind juni had Argenx nog 338 miljoen euro cash op de bankrekening staan. Het heeft dat te danken aan de stap die het vorig jaar richting Nasdaq zette. De beursgang leverde zowat 90 miljoen euro op en het bedrijf tankte enkele maanden later nog eens 200 miljoen euro bij. De kans is niet onbestaande dat Argenx van het nieuwe onderzoekssucces gebruikmaakt om opnieuw bij investeerders aan te kloppen.