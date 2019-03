Biotechbedrijf Galapagos doorstaat laatste test met reumapil

Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos publiceert goede testresultaten bij het gebruik van zijn ontstekingsremmer filgotinib bij reumapatiënten.

De langverwachte patiëntenproeven tonen aan dat het middel beter werkt dan placebo en in de meeste gevallen iets beter werkt dan Humira, het meest verkochte reumamedicijn.

Analisten en beleggers keken ook met spanning uit naar de bijwerkingen van het medicijn. Die zijn er, maar ze liggen in lijn of zijn minder erg dan bij patiënten die andere medicijnen of een placebo kregen.

Galapagos publiceerde de voorbije jaren al testresultaten met kleinere groepen patiënten. Nu zijn ook de grootschalige patiëntenproeven achter de rug. Met de nu gepubliceerde cijfers zijn de belangrijkste hordes genomen om een goedkeuring voor de verkoop aan te vragen.

18 miljard Reuma Reuma, dat 1 op de 100 mensen treft, is de grootste markt voor de farma-industrie. Jaarlijks brengen reumamiddelen zo’n 20 miljard dollar (bijna 18 miljard euro) op.

Voor aandeelhouders van Galapagos was het de voorbije weken bang afwachten op deze cijfers, wat zich uitte in bokkensprongen van het aandeel. Filgotinib, het meest gevorderde middel in de pijplijn is cruciaal voor de waardering van het bedrijf.

Analisten zagen op basis van eerdere testen een piekomzet van 3 à 5 miljard euro per jaar. Een blockbuster dus, zoals in de farma-industrie wordt gezegd van een medicijn dat jaarlijks miljarden opbrengt.

De reden dat filgotinib zo hoog staat aangeschreven is omdat het een JAK-remmer is, of een nieuw type van reumamedicijn dat anders werkt dan zijn voorgangers. Van die JAK- remmers zijn er nog maar twee op de markt.

Galapagos hoopte dat de laatste testen zouden uitwijzen dat zijn JAK-remmer minder bijwerkingen zou hebben. Dat blijkt nu het geval te zijn voor bijvoorbeeld het voorkomen van tromboses.

