Biotechbedrijf Insys stevent af op faillissement na omkopen van artsen

Insys Therapeutics biechtte vrijdag op dat het zwaar in de problemen zit. Er hangen rechtszaken boven het hoofd van het Amerikaanse biotechbedrijf, met eisen voor miljoenen aan schadevergoedingen, maar het bedrijf heeft onvoldoende in kas om die te betalen. Het stevent dan ook af op een faillissement. Het aandeel verloor maandag al meer dan 70 procent op de beurs.

Insys Therapeutics drong jarenlang zijn spray Subsys op aan Amerikaanse artsen. Subsys is een zware pijnstiller op basis van fentanyl. Die geneesmiddelen op basis van morfine, bekend als opioïden of opiaten, zijn verslavend voor wie ze lang gebruikt.

Fraude

Het bedrijf trof vorige zomer een minnelijke schikking waarbij het akkoord ging om 150 miljoen dollar aan schadevergoedingen te betalen. Maar Insys gaf vrijdag te kennen dat het maar 87,6 miljoen euro aan cash middelen heeft. 'We stellen ons vragen bij de mogelijkheid voor het bedrijf om verder te gaan', laat het bedrijf weten in een persbericht.

Prince

Opioïden zijn de jongste jaren in opspraak gekomen omdat ze te vaak worden voorgeschreven. Zeker in de Verenigde Staten is er spraken van een epidemie van opioïden. Zo zou popster Prince overleden zijn aan een overdosis fentanyl, het populairste opioïde. Fentanyl werd in de jaren 60 ontwikkeld door de Vlaamse dokter Paul Janssen, die Janssen Pharmaceutica stichtte.