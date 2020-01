Biotechbedrijf Iteos krijgt 15 miljoen van Waalse overheid

Voor Iteos Therapeutics zou dit jaar wel eens het jaar van de grote doorbraak worden. Enkele Belgische ziekenhuizen experimenteren momenteel met een medicijn van Iteos om uitbehandelde kankerpatiënten - met onder andere long- en prostaatkanker - te redden. Een twintigtal patiënten zijn al in behandeling. Daar komen er nog eens evenveel bij, onder andere ook in het VK en de VS.

Ongeveer tegelijkertijd zal een andere studie met meer dan 100 patiënten opgestart worden om na te gaan of het Iteos-medicijn de werking van Keytruda, een immunotherapie van Merck, een extra boost geeft. De hoop is dat kankerpatiënten die weinig of niet reageren op Keytruda, wel gebaat zijn met een gecombineerde therapie. Ten slotte is Iteos van plan zijn tweede kandidaat-medicijn binnen enkele weken voor het eerst op mensen te testen.