Biotechbedrijf Univercells lonkt naar Amerikaanse beurs

Het Waalse biotechbedrijf Univercells, dat meedoet aan de strijd om een coronavaccin te vinden, haalt nog eens 23 miljoen euro kapitaal op en is van plan de stap naar Nasdaq te zetten.

Vorige maand stond Univercells al volop in de schijnwerpers dankzij een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro. Een hele reeks Belgische investeerders legden geld op tafel. Het ging onder meer om Guido Vanherpe (La Lorraine), Rodolphe de Spoelberch (AB InBev), Christian Dumolin (Koramic) en de federale en Waalse overheid via verschillende fondsen.

Maar de meeste aandacht ging naar Adjuvant Capital, een fonds uit het imperium van de miljardair Bill Gates, dat 15 miljoen euro investeerde.

Hugues Bultot, de CEO en medeoprichter van Univercells, zegt dat nog eens 23 miljoen euro extra op komst is van een Amerikaanse investeerder. Een naam wil hij nog niet noemen, omdat het contract nog niet getekend is. ‘Het gaat over een gerenommeerd fonds dat goed geplaatst is om ons de weg naar de beurs te tonen’, zegt Bultot.

In de kring van aandeelhouders is er volgens de topman een ‘volonté partagée’ om de stap naar de beurs te zetten. ‘De maturiteit van het bedrijf vereist dat we de investeerders van het eerste uur een mogelijkheid tot exit bieden’, zegt Bultot.

De timing van een eventuele beursgang is hoogst onzeker en het voorwerp van discussie. ‘Er zijn twee stromingen. Het is een beetje de Europeanen tegen de Amerikanen, waarbij de laatsten stellen dat het nooit te vroeg is voor een beursgang en dat je die kans moet grijpen zodra het kan.’

In eerste instantie wordt gedacht aan een notering op Nasdaq, hoewel een dubbele notering - met Euronext Brussel erbij - niet uitgesloten is.

Bill Gates

Univercells, opgericht in 2013, ontwikkelde een nieuwe technologie om vaccins en biologische geneesmiddelen te produceren. Een installatie van Univercells is tien keer kleiner en kost tien keer minder dan die van de klassieke farmaspelers, wat toelaat vaccins te maken tegen een fractie van de kostprijs van de bestaande middelen. Dat trok al gauw de aandacht van de Bill & Melinda Gates Foundation, die via diverse fondsen al 45 miljoen euro in het bedrijf injecteerde.

Univercells Oprichting: 2013 door Hugues Bultot en Jose Castillo. De twee zijn met Univercells aan hun derde bedrijf toe. Werknemers: 200. Activiteit: ontwikkelde een nieuwe technologie om vaccins en biologische geneesmiddelen te produceren tegen een fors lagere kostprijs. Er lopen projecten voor vaccins tegen polio, mazelen, rodehond, hondsdolheid en Covid-19. Kapitaal: het bedrijf haalde dit jaar al 100 miljoen euro op bij onder meer KKR, Adjuvant Capital (Bill Gates) en enkele Belgische ondernemers en overheidsfondsen.

Wat voor Univercells jaren geleden begon met een poliovaccin is intussen in diverse richtingen geëvolueerd. Het bedrijf sleutelt ook aan nieuwe productieprocessen voor vaccins tegen mazelen, rodehond en hondsdolheid.

Coronavaccin

Dit jaar is daar nog de zoektocht naar een Covid-19-vaccin bijgekomen. ‘Het was er plots, en we zijn erop gesprongen. We hebben de kennis om een rol van betekenis te spelen’, zei Jose Castillo, co-oprichter en het wetenschappelijke brein, onlangs.

Er lopen samenwerkingen met het Gentse Ziphius en het Italiaanse ReiThera, waarvoor Univercells - als alles vlot loopt - in de eerste helft van volgend jaar de productie op grote schaal zal opstarten. Daarvoor zijn in Jumet, nabij de luchthaven van Charleroi, nieuwe productielijnen in aanbouw. Het bedrijf telt zo'n 200 werknemers. Dat aantal zal de komende maanden aanzienlijk oplopen.