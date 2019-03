Biotechbelgen verzamelen 100 miljoen op Nasdaq

Twee Belgische vrienden lanceren met hun biotechbedrijf Apellis Pharmaceuticals een nieuwe kapitaalronde van meer dan 100 miljoen dollar.

De Belgen Cedric Francois en Alec Michiels leerden elkaar dertig jaar geleden kennen in een après-skibar in de Franse Alpen, waar ze werkten als skimonitor. Michiels maakte carrière in de financiële wereld terwijl Francois geneeskunde studeerde en de wereld rondtrok. Hij werkte als arts in Argentinië, op een cruiseschip en voerde in de VS de eerste handtransplantatie ter wereld uit.

De wegen van de twee kruisten elkaar in 2003, nadat Machiels een businesswedstrijd aan Harvard had gewonnen waarin de basis voor Apellis werd gelegd. Ze sloegen de handen in elkaar, kochten de andere aandeelhouders uit en gingen in Kentucky uit de startblokken.

Intussen heeft Apellis al 300 miljoen dollar kapitaal opgehaald voor de ontwikkeling van medicijnen tegen enkele zeldzame ziektes. Het bedrijf sloot eerder dit jaar een samenwerkingsakkoord met SFJ Pharmaceuticals voor de verdere ontwikkeling van zijn medicijn tegen PNH, een zeldzame maar dodelijke bloedziekte. De deal leverde Apellis meteen 60 miljoen dollar en daar kan dit jaar nog eens evenveel bijkomen.