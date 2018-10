Biotechmecenas Mariën opent nieuwe Gentse biotechcampus

Bioscape, een vastgoedproject voor een tiental biotechbedrijven, wordt dinsdag officieel geopend in Gent. De campus is een idee van de biotechinvesteerder Rudi Mariën en zijn zoon Stefan.

Rudi Mariën maakte dertig jaar terug faam door het eerste biotechbedrijf in België op te richten, Innogenetics. De voorbije jaren ontpopte hij zich tot biotechmecenas, met investeringen in tal van bedrijven die geneesmiddelen of medische behandelingen ontwikkelen. Nu koppelt Mariën daar nog een luik aan door ook te investeren in vastgoed voor de biotechindustrie.

Schermvullende weergave De familië Mariën heeft een vastgoedsite voor biotechbedrijven in Gent gebouwd. Argenx nam er al zijn intrek. ©rv

Mariën zette in Gent een campus neer met vier gebouwen, Bioscape, goed voor 16.000 vierkante meter aan kantoren en labo's. 'Bioscape biedt onderdak aan groeibedrijven, of scale-ups. Dat zijn bedrijven die een product of een technologie aan het ontwikkelen zijn, in fase I of II, en die plots meer ruimte nodig hebben omdat ze een financiële boost hebben gekregen en daarom een versnelling hoger kunnen schakelen. Het zijn vaak bedrijven met een twintig- à dertigtal medewerkers, die op zoek zijn naar ruimere onderzoekslaboratoria. Er moeten natuurlijk ook wel kantoren zijn, maar die zijn bijkomstig. Daarom is het belangrijk dat we gebouwen afleveren met een technologische meerwaarde', zegt Stefan Mariën, zoon van Rudi. Hij leidt de vastgoedpoot van Biovest, het investeringsvehikel van de familie Mariën.

Technologiepark

De biotechsite ligt op een boogscheut van het Gentse Technologiepark, waar een zestigtal bedrijven zijn gevestigd, goed voor 9.000 wetenschappers. Op Bioscape kan nog een tiental bedrijven terecht. Vier bedrijven namen er al hun intrek: Argenx, ActoBio Therapeutics, MyCartis en Eurofins Amatsi. Stefan Mariën zegt nog met andere huurders te onderhandelen. Ook Amerikaanse.

Mariën: 'Gent geniet van een goede reputatie als kenniscentrum, niet alleen in België, maar ook buiten de grenzen. We hebben in België uitstekende wetenschappers, gemotiveerde ondernemers en nu ook de aangepaste infrastructuur. Mijn vader en ik zijn voluit voor dat drieluik gegaan door te investeren in vastgoed. Biotechnologie is altijd al het stokpaardje van mijn vader geweest, en vastgoed is mijn passie, dus het leek ons vanzelfsprekend samen in deze sector te investeren.'