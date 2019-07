Biotechpionier Walter Fiers (1931-2019)

Walter Fiers, een van de grondleggers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), overleed zondag op 88-jarige leeftijd. Hij was een van de pioniers van de Vlaamse biotechnologie.

Fiers was in zijn lange en gevulde carrière goed voor verschillende doorbraken. Hij verrichte onder meer baanbrekend werk in de genetica. De moleculair bioloog was betrokken bij de ontrafeling van het menselijke DNA, geroemd als de grootste wetenschappelijke doorbraak van de vorige eeuw. Hij haalde daarmee in 1972 de voor­pagina van The New York Times.

Fiers wordt soms ook omschreven als 'de man die de griep de das omdeed'. Zijn zoektocht naar een vaccin dat met één prik beschermt tegen alle vormen van griep begon in de jaren 70. 'Twee decennia later kwamen we uit bij een universeel vaccin dat veelbelovend was bij proeven op dieren', vertelde hij ooit. In 2005 verleende het VIB het exclusieve licentierecht op het vaccin aan het Amerikaans-Britse biotechbedrijf Acambis, dat nadien werd opgeslorpt door de Franse farmareus Sanofi.

Walter Fiers was een uitstekend onderzoeker met een staalharde internationale reputatie. Jo Bury Gedelegeerd bestuurder VIB

De emeritus van de UGent was van bij de oprichting betrokken bij het VIB. Het instituut bracht zijn academisch werk samen met dat van de Leuvenaars Herman Vanden Berghe en Désiré Collen en mede-Gentenaar Marc Van Montagu. Fiers wordt - in een adem met Van Montagu en Jef Schell - beschouwd als een van de pioniers in plantenbiotechnologie.

De West-Vlaming, hij werd in 1931 geboren in Ieper, ontving tijdens zijn loopbaan verschillende grote internationale prijzen, zoals de Francquiprijs, de Carlos J. Finlay-prijs, de Baillet Latour-prijs en de Robert Koch-prijs. In 1990 kreeg Fiers ook koninklijke erkenning en werd hij baron.