Biotechpionier en Ablynx-wegbereider overleden

De VUB meldt dat professor-emeritus Raymond Hamers, die met zijn baanbrekende inzichten rond dromedarisantilichamen of 'nanobodies' de weg bereidde voor biotechbedrijven als Ablynx en Argenx, is overleden. Hij werd 88.

De Vrije Universiteit Brussel meldt donderdag in een persbericht dat Hamers op 22 augustus thuis is overleden in Sint-Genesius-Rode.