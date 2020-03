Biotechsector maakt kasten leeg voor corona

Beschermend materiaal, labotoestellen, testproducten en gespecialiseerd personeel. Farma- en biotechbedrijven bieden hun diensten aan zodat ons land meer coronatests kan uitvoeren.

Om de corona-epidemie tegen te gaan is ook het testen op besmetting met Covid-19 belangrijk. Maar de huidige testcapaciteit in België is beperkt door een gebrek aan labocapaciteit en bepaalde reagentia, producten om testen te kunnen uitvoeren. Minister Philippe De Backer (Open VLD), verantwoordelijk voor de taskforce coronatesten, wil het huidige testniveau van ruim 2.000 per dag opkrikken naar een veelvoud.

Hij doet daarvoor niet alleen een beroep op ziekenhuizen en klassieke testlabo's, maar ook op farma- en biotechbedrijven. 'Binnen enkel dagen kunnen we een consortium voorstellen', zegt De Backer.

Een dertigtal bedrijven was spontaan bereid om kennis of materiaal ter beschikking te stellen. Bart Van Acker CEO QbD

De grootste bedrijven in ons land, zoals Janssen Pharmaceutica, GSK Vaccines en Pfizer, komen in beeld, maar ook kleinere biofarmabedrijven kunnen helpen. 'We hebben vorige week een kleine belronde gedaan en zo'n dertig bedrijven waren spontaan bereid kennis of materiaal ter beschikking te stellen', zegt Bart Van Acker, oprichter van farmaconsultant QbD. 'Mensen hebben daarop spontaan naar nog andere bedrijven gebeld.'

Stalen onderzoeken

Het gaat om bedrijven die capaciteit hebben voor PCR (polymerase chain reaction), een manier om het genetisch materiaal van het virus te identificeren. Zij zouden een deel van de stalen kunnen onderzoeken. Voorts zijn er bedrijven die cleanrooms (zuivere werkomgevingen) beschikbaar hebben of specialisten in 3D-printing die cruciale materialen kunnen maken voor bijvoorbeeld beademingstoestellen.

De rondvraag in de biofarmasector wordt nu gecoördineerd door de sectorvereniging FlandersBio. 'We hebben gevraagd wie nog specifieke reagentia heeft om stalen te onderzoeken', zegt directeur Willem Dhooge. 'Sommige bedrijven bieden ook apparatuur en gekwalificeerd personeel aan of hebben een voorraad beschermende labokledij of centrifuges.'

Rega