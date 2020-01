Biotechtopper Annie Vereecken start durffonds van 65 miljoen euro

Annie Vereecken, een serie-investeerder in biotechbedrijven, lanceert een nieuw durffonds.

De serie-investeerder Annie Vereecken mikt met HERAN Partners op start- en scale-ups op het kruispunt van medische toepassingen en big data. 'Daar liggen grote kansen.'

Het Vlaamse biotechlandschap krijgt er een durffonds vol klinkende namen bij. Vereecken, die een waslijst aan participaties heeft in onder meer Biocartis, Argenx, MyCartis en Ugentec, richt met Biocartis-CEO Herman Verrelst, Katleen Vandersmissen (ex-investeringsmaatschappij LRM) en Joris Mortelmans, de financieel directeur (CFO) van Vereeckens familiale holding, HERAN Partners op.

Met een eerste durffonds - HERAN HealthTech Fund I - wil het viertal 50 à 65 miljoen euro ophalen bij private en institutionele investeerders. ‘We investeren als partners 20 miljoen euro en zijn in gesprek met diverse partijen voor de rest’, zegt Vandersmissen. ‘Er is grote interesse, met informele toezeggingen, maar er is nog niks getekend.’

Zeven bestaande participaties

De basis van het nieuwe fonds bestaat uit zeven bestaande participaties, die alle opereren op het snijvlak van medische technologie en data: het softwarebedrijf Ugentec (gespecialiseerd in DNA-analyse), de bigdatabedrijven Icometrix en Ontoforce, het geneticabedrijf Bluebee, Lynxcare (dat software ontwikkelt waarmee ziekenhuizen hun medische gegevens beter kunnen beheren), de microchipproducent Pharmafluidics en Fox Biosystems, een specialist in sensortechnologie.

Als de kapitaalronde achter de rug is, wil het fonds investeren in bijkomende start-ups en scale-ups in medtech en digital health met een bewezen marktpotentieel, al wordt ook 5 procent voorzien voor premature innovaties.

‘We bekijken 15 dossiers, maar er is nog niks getekend’, zegt Vereecken, die sinds de verkoop van haar labobedrijf Medhold in 2010 naam maakt als serie-investeerder en zetelt in de raad van bestuur van een resem biotechbedrijven.

Uniek fonds

Volgens Vereecken is het nieuwe fonds uniek en nodig, omdat het focust op beloftevolle bedrijven die artificiële intelligentie en slimme data koppelen aan medische toepassingen, wat in tijden van vergrijzing en chronische ziektes tot grote kostenbesparingen en veel preciezere geneeskunde kan leiden.

‘Neem de software en slimme algoritmes van Lynxcare, dat de schotten tussen de data van ziekenhuisdiensten afbreekt. Zo krijg je een veel beter zicht op bergen data, zoals de ligduur of de duur van operaties, en kan je kostenefficiënter werken.’

‘Labo’s en ziekenhuizen zitten op bergen data waar je veel meer mee kan doen’, oordeelt Vereecken. ‘Denk ook aan de monitoring van chronisch zieke kanker- en diabetespatiënten. Als je de behandeldata van massa’s patiënten kan analyseren, kan je patronen herkennen bij groepen van patiënten en hen gerichter behandelen. Op dat snijvlak van medische toepassingen en big data liggen grote kansen. Daarin willen we investeren.’

Herman Verrelst adviseur

De dagelijkse leiding van het nieuwe fonds is in handen van Vereecken en Vandersmissen, het voormalige hoofd van de afdeling Health & Care bij de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Mortelmans, de CFO van Opdorp Finance, de familiale holding van Vereecken, doet het financiële beheer.

Biocartis-CEO Herman Verrelst, die een zitje heeft in de raad van bestuur van Vereeckens familiale holding, zetelt in het investeringscomité en neemt een adviserende rol op zich. ‘Ik ben niet betrokken bij het dagelijkse management’, zegt Verrelst. ‘Maar ik zal de investeringsbeslissingen en de strategische keuzes mee sturen. Samen met Annie Vereecken ben ik al jaren actief als investeerder en mentor van starters in deze sector.’

‘Kroon op het werk’