Blokken en knokken om dokter te mogen worden

Met 6.052 kandidaten voor 1.153 plekken is het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde een survival of the fittest. ‘Je zet je leven on hold.’

In de grote hallen van Brussels Expo verzamelen dinsdag 6.052 kandidaat-artsen. Om 9.55 uur stipt krijgen ze de toelatingsproef onder hun neus geschoven, vijf minuten later mogen ze eraan beginnen. Eigen schrijfgerief is uit den boze, net als een horloge, een gsm en een rekenmachine. Oordopjes in silicone of mousse zijn wel toegestaan.

Tijdens het examen mogen studenten alleen water drinken uit een doorzichtige fles. Als de laatste seconde op het grote scherm vooraan in de zaal wegtikt, om 16 uur, moeten alle pennen zwijgen. Op woensdag 3 juli herhaalt zich hetzelfde ritueel voor de 1.296 kandidaat-tandartsen.

De toelatingsproef geneeskunde is toekomstbepalend, en wordt bloedernstig genomen. Van de kandidaat-artsen die dinsdag het examen afleggen, kan maar een op de vijf aan de opleiding geneeskunde beginnen. Voor tandartsen is dat zelfs maar een op de acht.

'Niet panikeren'

De toegang tot de artsenopleiding is een survival of the fittest, weten Zeynep Caciki (19) en Yagmur Aydogan (18). Al in het vijfde jaar van de middelbare school begonnen ze zich voor te bereiden. Allebei deden ze toen al een keer mee aan het examen. ‘Ik was toen chill, omdat het toch niet telde’, zegt Zeynep. ‘Ik ben blij dat ik het al een keer gedaan heb. Ik denk dat het een belangrijke factor kan zijn: dat je niet panikeert.’

Je komt niet buiten, je gaat niet naar feestjes, je ziet je vrienden niet. Je zet je leven on hold, maar dat vind ik niet erg. Emilie Hendrickx, 28

Wie voor het examen wil slagen, moet volgens studiebegeleiders 300 à 400 uur blokken. Dat betekent drie uur per dag, bijna vier maanden aan een stuk. Of elke dag een uurtje, voor wie een jaar op voorhand begint. Zeynep en Yagmur volgden het afgelopen schooljaar coaching aan de Universiteit Hasselt.

Elke dag, na hun huiswerk en hun taken, hebben ze een paar uur gestudeerd. Ze blokten en oefenden met het online leerplatform van de KU Leuven en er was privébijles chemie. Sinds januari blokten ze elk vrij uur: tijdens de middagpauze op school, ’s avonds, in het weekend.

Laatstejaars in het secundair onderwijs, meestal uit een stevige wetenschappelijke richting, combineren hun 300 extra blokuren met pittige examens, en vaak nog een tijdrovend eindwerk. Ze moeten een diploma secundair onderwijs op zak hebben om naar de universiteit te mogen gaan, dus slagen is cruciaal. ‘Maar de voorbereiding op het toelatingsexamen is op dit moment het belangrijkste in mijn leven’, zegt Zeynep.

Kleine slaagkans

De kans op slagen is klein: zo’n 20 procent. Met het afschaffen van de tweede zittijd, in 2018, is het nog lastiger geworden.

Schermvullende weergave Zeynep Caciki en Yagmur Aydogan, van ’s morgens tot ’s avonds achter hun boeken. ©Siska Vandecasteele

In de beginjaren van de proef, voor het eerst georganiseerd in 1997, slaagde de helft van de kandidaten.

Toen waren ze maar met een duizendtal. Vandaag zijn het er zeven keer zoveel. Omdat steeds meer kandidaten opdaagden, moest de examencommissie de proef almaar moeilijker maken om te verhinderen dat meer deelnemers slaagden dan de overheid beoogde. Zo verwierf de test een haast mythische status.

Buitenlanders

De toelatingsproef is eigenlijk bedoeld voor studenten in het laatste jaar middelbaar onderwijs. Die doelgroep is steeds kleiner geworden: van de 7.348 kandidaten die dit jaar zijn ingeschreven, is minder dan de helft zesdejaarsstudent. De vijfdejaars, die meedoen om een keer te proberen, zijn doorgaans goed voor zo’n 20 procent. Hun slaagkansen zijn minimaal. Zelfs als ze slagen, mogen ze niet naar de universiteit omdat ze nog geen diploma middelbaar onderwijs op zak hebben.

Er is ook nog een vrij grote ‘restgroep’, van 20 à 30 procent: buitenlanders, vooral Nederlanders, en zij-instromers, die al aan een andere studie begonnen zijn. Geneeskunde blijft voor velen een droom, en een roeping. Veel deelnemers doen drie of vier keer mee. Dat brengt het globale slaagpercentage ook hoger dan de 20 procent die het van de eerste keer haalt. Uiteindelijk slaagt 40 procent.

Leven on hold

Emilie Hendrickx (28) deed tien jaar geleden al een keer mee. Ze zakte en begon aan de opleiding diergeneeskunde. Uiteindelijk studeerde ze af als biomedicus. Ze werkte als onderzoeker aan de prestigieuze London School of Hygiene and Tropical Medicine, maar besloot nog één keer haar kans te wagen om dokter te worden. ‘Ik denk dat mijn maturiteit een voordeel is. Voor middelbare scholieren is de voorbereiding op dit examen de eerste keer dat ze met grote hoeveelheden leerstof geconfronteerd worden. Ik ben dat gewend.’

Ik ben er al jaren mee bezig. Dokter worden is een droom. Over iets anders heb ik zelfs nog niet nagedacht. Zeynep Caciki, 19

Ze werkt drie dagen per week als biomedicus in een bedrijf en twee avonden in een café. De rest van de tijd studeert ze. ‘Je komt niet buiten, je gaat niet naar feestjes, je ziet je vrienden niet. Je zet je leven on hold, maar dat vind ik niet erg. Ik ga voor een goed resultaat, niet erop of eronder. Ik wil naar het examen gaan en denken dat ik een reële kans maak.’

De proef bestaat uit twee delen: een test die naar de kennis van wiskunde, wetenschappen, biologie en fysica peilt, en een proef die vaardigheden als begrijpend lezen en helder communiceren test. Wie super scoort op theorie maar faalt voor vaardigheden, kan een dokterscarrière vergeten.

Ook snel beslissen en omgaan met tijdsdruk zijn van belang. Het examen bestaat uit twee reeksen van veertig vragen, die elk binnen drie uur moeten worden beantwoord. Wie alles wil invullen, heeft minder dan vierenhalve minuut per vraag.

Differentiatie

Tot voor kort mocht iemand die voor beide onderdelen geslaagd was automatisch aan de opleiding beginnen. Vandaar ook de steeds moeilijkere examens: er mochten niet te veel studenten doorgaan. Daar is vorig jaar iets aan gedaan. ‘De bedoeling was het examen wat minder moeilijk te maken, en wat meer differentiërend’, zegt Jan Eggermont, de voorzitter van de examencommissie.

Schermvullende weergave Emilie Hendrickx. ©Siska Vandecasteele

De bollebozen zouden dan zeer hoge scores halen, de zwakkere deelnemers vallen uit de boot. Dat opzet is vorig jaar mislukt: het aantal geslaagden was zo laag dat de commissie vijf punten heeft moeten bijgeven om voldoende studenten te laten doorgaan. Er zijn dus studenten aan de opleiding begonnen die gebuisd waren voor het examen. ‘Het blijkt lastig de juiste moeilijkheidsgraad in te schatten’, zegt Eggermont.

De test moet uiteindelijk toegankelijker worden, maar de selectie is nog genadelozer. Alleen de best presterende geslaagden mogen door. Er mogen maar 1.153 studenten aan de opleiding beginnen. Wie op nummer 1.154 belandt, heeft pech - tenzij bij een ex aequo. Voor de tandartsen zijn er maar 147 plaatsen. Met de afschaffing van de tweede zittijd is de drempel om te herkansen ook groter geworden.

Voorbereidingsindustrie

Rond het examen is een hele voorbereidingsindustrie ontstaan. Alle universiteiten die de opleiding geneeskunde aanbieden, hebben een voorbereidend programma, van online lespakketten tot workshops. Zo hopen ze de geslaagden te verleiden zich later aan de instelling in te schrijven. Het aanbod is kwalitatief en betaalbaar. De duurste cursus is die van de KU Leuven: 120 euro.

Een intensievere begeleiding bij privé-initiatieven kost honderden tot duizenden euro’s. De vzw Rebus Studiebegeleiding begeleidt in Kortrijk en in Leuven zo’n 250 studenten per jaar. Al in augustus start de eerste zomercursus voor scholieren die nog aan het zesde jaar middelbaar moeten beginnen.

In september begint het echte werk voor het examen in 2020. Prijzen variëren van 550 tot 2.700 euro. Volgens voorzitter Jan Bruwier bedragen de slaagpercentages van ‘zijn’ studenten 65 tot 75 procent.

Kwaliteit

Bruwier vindt niet dat het examen moeilijker is geworden. ‘Dat is onzin. Het probleem is de dalende kwaliteit van de instroom. De opleiding in de humaniora gaat achteruit en er zijn grote verschillen tussen scholen en leerkrachten. In het algemeen hebben jongeren meer moeite met het verwerken van grote hoeveelheden. Ze hebben geen juiste studiemethode. Ze kunnen wel papegaaien, maar niet logisch redeneren.’

Het intellectuele niveau is niet probleem, zegt Bruwier, maar tijd vinden. ‘Dat vraagt discipline. En daar knelt de schoen meestal. Het zijn niet noodzakelijk de knapste koppen die slagen. Toewijding is de basis van succes. Jongeren in het middelbaar hebben hobby’s, familie, een lief. Daar moet je nee tegen kunnen zeggen.’

YouTube

Emilie kocht de handboeken met leerstof en de Leuvense cursus. Maar ze studeert toch vooral op eigen kracht. ‘Ik gebruik ook YouTube. Daar vind je een schat aan filmpjes van mensen die heel begrijpelijk abstracte concepten uitleggen. Ik ben heel gemotiveerd om alles echt te begrijpen. Als ik oefeningen niet opgelost krijg, zoek ik naar patronen in mijn fouten en probeer zo te doorgronden waar het misgaat. Zo’n oefening oplossen kost me nu ongeveer een kwartier. Dat moet tijdens het examen veel sneller.’

400 Wie voor het toelatingsexamen wil slagen, moet volgens studie begeleiders 300 à 400 uur blokken. Dat betekent drie uur per dag, bijna vier maanden aan een stuk.

Voor Yagmur en Zeynep stond hun middelbareschooltijd voor een belangrijk stuk in het teken van de opleiding geneeskunde. Yagmur veranderde halfweg het vijfde jaar van economie naar een richting met een zwaarder wetenschappelijk pakket. Zeynep koos voor wetenschappen wiskunde om haar toelatingskansen te verhogen. ‘Ik ben hier al jaren mee bezig, dokter worden is een droom.’

De hoogste slaagkansen zijn voor leerlingen uit de richtingen Grieks-wiskunde (59%), wiskunde-wetenschappen (38%), Latijn-wiskunde (36%) en Grieks-Latijn (30%). Voor minder wetenschappelijke richtingen als economie, moderne talen of humane wetenschappen is de slaagkans veel lager dan gemiddeld, al doen uit die opleidingen veel minder studenten mee.

Opmerkelijk: twee derde van de kandidaten zijn meisjes, maar ze presteren verhoudingsgewijs minder. Vorig jaar slaagde 28 procent van hen, tegenover 40 procent van de jongens. Het is niet duidelijk waaraan dat ligt.

Eggermont verwijst naar het internationaal vergelijkende Pisa-onderzoek, waarin meisjes ook wat minder goed scoren op wiskundige vaardigheden. Ook zouden meisjes minder goed presteren onder hoge druk. De toelatingsproef is een meerkeuze-examen met giscorrectie: wie fout antwoordt, krijgt geen nul maar een negatieve score. Die methode zou twijfelaars, die de vraag liever openlaten tenzij ze 100 procent zeker zijn, benadelen. Ook dat zou de score van meisjes negatief beïnvloeden.

Goed communiceren

Over de uitslagen wordt niet gecommuniceerd. Maar een analyse door twee sociologen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) van de resultaten van de deelnemers in 2013, geeft een indicatie. De scores op de theoretische test varieerden van -4 tot 18 op 20. Voor de vaardigheidsproef ging het van 1,66 tot 17,33. Het gemiddelde voor beide examens was dat jaar 18 op 40: gebuisd.

De VUB-analyse leert voorts dat de hoogste maatschappelijke klasses oververtegenwoordigd zijn. Liefst een kwart van de deelnemers had minstens één ouder die dokter was. Opmerkelijk: met een moeder en/of vader als dokter verhoogt de slaagkans aanzienlijk. Deelnemers uit een zwakkere socio-economische klasse hebben, ook met de juiste vooropleiding, de helft minder kans op slagen.

Afspiegeling

Die indicaties baren de examencommissie zorgen. Het is de bedoeling de deelnemers en de resultaten in de toekomst op een wetenschappelijke manier op te volgen, om zo het examen te kunnen bijsturen. ‘Je wil de beste studenten selecteren. Maar het is ook belangrijk dat het beroep van dokter een afspiegeling is van de maatschappij’, zegt Peter In ‘t Veld, decaan geneeskunde van de VUB. ‘In Brussel heeft 70 procent van de bevolking een migratieachtergrond, en in de grote Vlaamse steden is dat niet veel anders. De groep van dokters is vandaag te weinig divers.’

In ’ t Veld vraagt zich ook af of het examen wel is aangepast aan het deelnemersveld. ‘De zij-instroom, studenten die aan geneeskunde beginnen maar al een andere opleiding achter de rug hebben, bedraagt zo’n 30 procent. Die studenten, onder meer uit de biomedische richting, zijn echt een meerwaarde in het ziekenhuis omdat ze een stevig wetenschappelijke bagage hebben. Maar vandaag is het examen heel sterk gericht op 18-jarigen.’

Artificiële intelligentie

Paul Herijgers, decaan van de grootste Vlaamse geneeskundige faculteit aan de KU Leuven, vraagt zich bezorgd af of de test genoeg inspeelt op de snel veranderende artsenpraktijk. ‘Een dokter moet sociaal voelend zijn, empathie tonen en in staat zijn een afgewogen oordeel te vellen. Dat wordt al meer getest dan vroeger, maar toch. Die vaardigheden worden steeds belangrijker. Nu bij het onderzoek van de patiënt steeds meer artificiële intelligentie en technische hulpmiddelen worden ingezet, wordt goed communiceren een kerntaak van de dokter.’

Herijgers dringt ook aan op meer diversiteit. ‘In het ziekenhuis vind je de blauwdruk van de maatschappij vandaag alleen bij het poetspersoneel en de keukenhulpen, en in mindere mate al bij de verpleegkundigen. Het ingangsexamen blijkt een drempel. Uit de wetenschappelijke opvolging van de test komen misschien alternatieve manieren van bevragen, waarbij de lat wel even hoog wordt gelegd.’

Hij vindt het ingangsexamen effectief en noodzakelijk. ‘De slaagpercentages van de eerste bachelors geneeskunde liggen in eerste zit drie keer hoger dan die van de gemiddelde eerstejaars aan de universiteit. Het levert ook voor 95 à 98 procent zeer goede dokters op.’

Licht slapen

Terwijl hun klasgenoten na de examens aan het zwembad liggen en uitgaan, zitten Yagmur en Zeynep opnieuw van ’s morgens tot ’s avonds achter de boeken. Ze gaan nog naar een werkzitting aan de universiteit om vragen te stellen en krijgen een extra bijles chemie. De spanning stijgt, maar ze geloven erin. Zeynep: ‘Ik heb eerder dit jaar advies aan een leerkracht gevraagd, en hij zei dat ik met de nodige motivatie en genoeg doorzettingsvermogen zeker kan slagen. Over iets anders heb ik zelfs nog niet nagedacht.’

Als werkende student kon Emilie doorblokken terwijl de middelbare scholieren examens aflegden. Voor de laatste weken van haar voorbereiding is ze bij haar ouders ingetrokken. ‘Zodat ik aan niets anders meer hoef te denken. Ik blok vanaf 9 uur ’s morgens tot 1 uur ’s nachts. Ik zorg dat ik acht uur in bed heb gelegen, al is inslapen moeilijker. En ik slaap licht. Dat is normaal als je gestrest bent.’

Op minder dan een week van het examen heeft Emilie alle leerstof twee keer gezien, en sommige zaken drie keer. ‘Maar er is altijd tijd tekort. Mijn schema zit propvol, het zijn pittige dagen. Ik heb nog een hele lijst van dingen die ik nog wil herhalen.’ Tijd wordt dinsdag haar grootste vijand, zegt ze. ‘Ik denk dat ik het kan, maar ik weet niet of ik snel genoeg ben.’

De uitslag verschijnt op 12 juli online. Ze weet niet of ze meteen gaat kijken.