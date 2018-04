Bod Takeda op Tigenix start volgende week

Het overnamebod van Takeda Pharmaceutical op het Belgische biotechbedrijf Tigenix gaat op maandag 30 april van start en loopt een volle maand.

Begin januari kondigde het Japanse farmaconcern aan Tigenix over te willen nemen voor 1,78 euro per aandeel of 520 miljoen euro in totaal. De interesse van Takeda was gewekt door Alofisel, het geneesmiddel op basis van stamcellen dat Tigenix heeft ontwikkeld om complexe anale fistels te behandelen bij mensen die lijden aan de ziekte van Crohn.

In 2009 kreeg Alofisel van de Europese Commissie het statuut van weesgeneesmiddel en in 2017 gebeurde dat ook in de Verenigde Staten. Na het succesvol doorlopen van verscheidene klinische onderzoeken kreeg Tigenix in maart groen licht om Alofisel in Europa op de markt te mogen brengen. De Europese goedkeuring was een opschortende voorwaarde voor Takeda’s overnamebod.

Dat bod kan nu op maandag 30 april van start gaan. De FSMA heeft op 24 april het prospectus goedgekeurd en op 27 april wordt het prospectus gepubliceerd. Het bod loopt tot en met 31 mei om 16 uur Belgische tijd. Per aandeel biedt Takeda zoals gezegd 1,78 euro en per ADS (American depositary share) het equivalent in dollar van 35,60 euro.