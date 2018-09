Boeken finaal toe voor frauduleuze miljardenstart-up Theranos

De Amerikaanse start-up die revolutionaire bloedtechnologie beloofde en op een gegeven moment 9 miljard dollar waard was, houdt op met bestaan. Daarmee komt een einde aan een van de grootste schandalen van Silicon Valley.

Volgens The Wall Street Journal heeft CEO David Taylor het overblijvende personeel en de aandeelhouders van Theranos ingelicht over het einde van het bedrijf. Theranos heft zichzelf op en zal met de resterende cash zoveel mogelijk schuldeisers betalen. Bijna alle werknemers zijn al weg.

Het bedrijf zocht nog naar een overnemer, maar vond die niet.

Druppel bloed

Tot enkele jaren geleden was Theranos een van de rijzende sterren van Silicon Valley. Het bedrijf, opgericht en lang geleid door ex-Stanford-studente Elizabeth Holmes, beweerde technologie in huis te hebben waarmee het mogelijk was meer dan 200 tests uit te voeren op één enkele druppel bloed.

Daarmee zou Theranos een revolutie in de gezondheidszorg ontketenen. Investeerders als Larry Ellison van Oracle, de familie achter Walmart en de mediamagnaat Rupert Murdoch stopten Holmes miljoenen toe en bliezen de waardering op tot 9 miljard dollar. Holmes zocht veelvuldig de media op om haar bedrijf en zichzelf in the picture te plaatsen en stak daarbij niet weg dat ze geobsedeerd was door Steve Jobs en graag in de voetsporen van haar idool wilde treden.

Kissinger

Holmes verzamelde politieke zwaargewichten als ex-ministers George Shultz en Henry Kissinger voor haar raad van bestuur en sloot een belangrijke deal met de kruideniersketen Walgreens. Die begon in enkele winkels in Californië met het aanbieden van de bloedtests, met het plan ze over heel de VS uit te rollen.

Maar het kaartenhuis dat Theranos bleek te zijn, stuikte op een spectaculaire manier in elkaar toen The Wall Street Journal in 2015 zich in het dossier vastbeet. De technologie die Theranos claimde ontwikkeld te hebben, bleek niet te bestaan. Het kon hooguit enkele tests uitvoeren, waarvan de accuraatheid nog eens zeer twijfelachtig bleek.

Toen de sneeuwbal eenmaal aan het rollen ging, bleek dat Theranos en Holmes niet enkel investeerders hadden opgelicht, maar ook de medische wereld hadden misleid en zelfs mensenlevens in gevaar hadden gebracht.

Film

Intussen staat Theranos symbool voor een van de grootste schandalen die Silicon Valley ooit gezien heeft. Holmes en haar voormalige nummer twee en partner Ramesh Balwani hangen meerdere rechtszaken boven het hoofd. Ze kijken aan tegen een maximale straf van 20 jaar cel.