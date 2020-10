Bondgenoot Vindevogel wil af van geneesmiddelentak

Het Britse investeringsfonds Charterhouse zet de producent van voorschriftvrije geneesmiddelen Cooper-Vemedia in de etalage. De Belgische farmaondernemer Ivan Vindevogel bezit 10 procent van het bedrijf.

Volgens het Franse zakenblad Capital Finance heeft Charterhouse de zakenbank Rotschild gemandateerd een verkoopproces op poten te zetten. Charterhouse zou mikken op een waardering van zo'n 2 miljard euro.

Dat zal Ivan Vindevogel als muziek in de oren klinken. De West-Vlaamse zakenman - die geen commentaar kwijt wil - bezit 10 procent van Cooper-Vemedia, dat door het leven gaat als Alpha Health Group.

Solvay

Zijn belang in de Franse groep vindt zijn oorpsrong in 2002. Hij kocht toen een Nederlandse divisie van Solvay en legde de hand op Valdispert, een natuurlijk middel tegen stress en slapeloosheid. Dat was het startschot van een reeks overnames. Om een turbo te zetten op de groei haalde hij eerst de investeerder Indufin aan boord en vervolgens het private-equitybedrijf IK. Die deal waardeerde zijn Vemedia in 2012 op 145 miljoen euro.

Vier jaar later betaalde Charterhouse 2,5 keer zoveel en voegde het Vemedia samen met de Franse sectorgenoot Cooper. Vindevogel bleef aan boord. In de portefeuille van het bedrijf zit naast Valdispert ook Excilor (behandeling van schimmelnagels), Oenobiol (huidverzorging) en Cystiberry (tegen blaasonstekingen).

Portefeuille

Cooper-Vemedia is niet het enige project van Vindevogel. Via zijn Damier-groep is hij een van de referentieaandeelhouders van het onlineplatform voor vitaminen en cosmetica Vision Healthcare, eigenaar van het Damier-hotel in Kortrijk en van de Kortrijkse cocktailbar Sprezza.