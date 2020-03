Bone Therapeutics dringend op zoek naar extra geld

De bankrekening van het biotechbedrijf Bone Therapeutics dreigt tegen het einde van de zomer leeg te lopen. Gelet op het grillige beursklimaat kan de timing niet slechter zijn.

Het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics plant dit jaar enkele, grote stappen vooruit te zetten. Het gaat twee grote patiëntenproeven opstarten om zijn technologie uit te testen op patiënten met osteoartritis en patiënten met botbreuken die na maanden nog steeds niet genezen zijn.

Maar koken kost geld, en in het geval van biotechbedrijven zelfs veel geld. Bone Therapeutics verwacht dat het dit jaar 15 à 17 miljoen euro cash zal 'opbranden'. Dat cijfer staat in schril contrast met het saldo op de bankrekening (8,6 miljoen euro) van het bedrijf eind vorig jaar.

Volgens het bedrijf is de huidige cashpositie voldoende om zijn plannen tot in het derde kwartaal uit te voeren, maar daarna is het geld - zonder bijkomende maatregelen - op.

Kortom, Bone Therapeutics moet dringend investeerders overtuigen om extra geld op tafel te leggen. Dat is in het huidige beursklimaat een allesbehalve evidente opdracht voor de Portugees Miguel Forte die begin dit jaar de rol van CEO overnam. 'Onze kaspositie versterken is een topprioriteit', klinkt het. 'We bekijken momenteel verschillende manieren om dat te realiseren.'

Beurshuis KBc Securities neemt het zekere voor het onzekere en haalt het aandeel van de kooplijst. Het koersdoel daalt met de helft tot 4 euro, wat nog steeds boven de huidige beurskoers is.

Wurgrente

Vorig jaar haalde het biotechbedrijf al 8,5 miljoen euro. Onder meer enkele Waalse en federale overheidsvehikels injecteerden geld in ruil voor aandelen, en daarbovenop plaatste Bone nog achtergestelde obligaties met een wurgrente van 8 procent. Welke combinatie van financieringsbronnen Bone deze keer uit zijn mouw zal toveren, zal de komende maanden duidelijk worden.

Bone Therapeutics is gespecialiseerd in celtherapie als oplossing voor allerlei botaandoeningen. Toen het in november 2018 opbiechtte dat zijn zoektocht naar een behandeling voor osteonecrose - de aftakeling van de heup - tot niets had geleid, zijn beleggers massaal afgehaakt. Het bedrijf heeft nog andere ijzers in het vuur liggen, maar het zal nog jaren duren eer er eventueel een product op de markt komt.