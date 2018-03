Bone Therapeutics haalt geld op

Russen haken af

Bone is gespecialiseerd in celtherapie of regeneratieve geneeskunde. Het cultiveert cellen in een labo die vervolgens - bewerkt - weer in het lichaam worden gebracht om botziektes te genezen. Het richt zich met het product Preob bijvoorbeeld op patiënten met osteonecrose aan de heup, een zeldzame ziekte waarbij de heup afbreekt. Allob is dan weer bestemd voor breuken die al drie tot zeven maanden niet genezen. Chirurgen testen het ook om te zien of het de slaagkansen van een spinale fusie - waarbij twee wervels aan elkaar worden gehecht - kan verbeteren.