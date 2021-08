Bone Therapeutics incasseert nieuwe opdoffer

Het experimentele knieartrosemiddel van het Waalse biotechbedrijf blijkt niet beter te werken dan een placebo.

De Brusselse beursweek start met een verse opdoffer voor Bone Therapeutics . Het experimentele viscosesupplement JTA-004 om knieartrose te behandelen blijkt in de derde en laatste fase van klinische proeven niet meer pijnreductie op te leveren dan een placebo en een bestaand middel.

'Deze resultaten zijn ontgoochelend', zegt CEO Miguel Forte in het persbericht. Hij zegt zich te zullen beraden over de toekomst van het onderzoek rond JTA-004. De focus komt te liggen op Allob, een experimenteel product op basis van menselijke allogene botvormende cellen dat in proeven op moeilijk herstellende breuken wordt ingezet.

Voor Bone Therapeutics is het de tweede grote opdoffer in drie jaar. Eind 2018 moest het toen verst gevorderde onderzoek, botceltherapie tegen heupaftakeling, de prullenmand in. De beurskoers is intussen weggezakt tot 2,645 euro bij het slot vrijdag, 83 procent onder de intekenprijs van 16 euro bij de beursgang in februari 2015 (zie grafiek).

Bone Therapeutics kreeg dit jaar ook een boete van de beurswaakhond FSMA voor misleidende en te late communicatie tijdens de eerste jaren als beursgenoteerd bedrijf.

De beurswaarde is, op basis van de slotkoers vrijdag, gezakt naar 44 miljoen euro. Dat is nauwelijks de helft van de 90 miljoen cash die het bedrijf met de beursintroductie en alle daaropvolgende geldrondes heeft opgehaald. Dat is nog zonder rekening te houden met de recente lening van 16 miljoen van de Europese Investeringsbank.

Waals Gewest

Het aantal uitstaande stukken is sinds de IPO verdrievoudigd, van 5,5 naar 16,5 miljoen stukken. Met andere woorden: de kleine belegger die in februari 2015 intekende, zag sindsdien zijn belang met twee derde verwateren.