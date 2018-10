Bone Therapeutics ontdekt toevallig potentiële behandeling tegen knieartrose

Het biotechbedrijf Bone Therapeutics test een veelbelovend product uit tegen knieartrose, dat over een paar jaar al op de markt kan komen. De ontdekking is een potentiële kaskoe voor het Waalse bedrijf.

Bone Therapeutics is bekend voor zijn onderzoek naar celtherapie om botbreuken te herstellen. Nu tovert het biotechbedrijf uit Gosselies een konijn uit zijn hoed: een injectie om artrose aan de knie te behandelen.

Het product (JTA-004), een tegenhanger van het vaak gebruikte hyaluronzuur, heeft niets met celtherapie te maken.

‘We zijn er toevallig op gestoten tijdens ons onderzoek’, zegt voorzitter Jean Stéphenne.

Artrose

Een studie met 164 patiënten heeft aangetoond dat JTA-004 beter de pijn bestrijdt dan het meest gebruikte hyaluronzuur op de markt. Thomas Liénard, CEO van Bone Therapeutics: ‘Na die studie hebben we beslist door te zetten. Daarom gaan we de geneesmiddelenautoriteiten vragen of we meteen een fase 3-studie kunnen opzetten, met nog eens 500 patiënten. Als we onze eerste resultaten kunnen bevestigen, zitten we goed.’

Knieartrose, of knieslijtage, is een probleem bij mensen boven de vijftig. Door de vergrijzing van de bevolking en de toenemende obesitas krijgen steeds meer mensen ermee te maken. Naar schatting 250 miljoen mensen in de wereld hebben er last van. De markt voor injecties met hyaluronzuur, dat de elasticiteit van het kraakbeen herstelt, was volgens Bone Therapeutics in 2016 goed voor 2,1 miljard dollar.

Kaskoe

‘JTA-004 is een mooie aanvulling op onze producten tegen botbreuken', zegt Stéphanne. En het ziet ernaar uit dat we het over drie jaar al op de markt kunnen brengen, terwijl het toch nog vier à vijf jaar zal duren voor onze behandelingen met celtherapie klaar zijn.’

Het nieuwe product is een potentiële kaskoe voor Bone Therapeutics, dat tot dusver focuste op behandelingen om niet-genezende breuken te herstellen met stamcellen. Zo heeft het bedrijf Preob voor patiënten met osteonecrose, een zeldzame ziekte waarbij de heup afbreekt, en Allob voor breuken die al maanden niet herstellen. Allob wordt ook ingezet om een spinale fusie, wanneer twee wervels aan elkaar worden gehecht, beter te doen slagen.

De zijsprong naar een pijnwerende injectie tegen knieartrose vraagt geen bijkomende investeringen van Bone Therapeutics. Er hoeft ook geen extra personeel te worden aangeworven. Stéphenne: ‘Als blijkt dat de volgende testen op patiënten positief zijn, gaan we dit medicijn niet zelf produceren, maar zoeken we een partner. Uiteindelijk gaat het om een verbeterde versie van een bestaand geneesmiddel, dus het moet vrij vlot en eenvoudig kunnen.’

Celtherapie

Stéphenne, die vroeger aan de top bij GlaxoSmithKline (GSK) stond en een captain of industry in de Waalse biotech is, staat sinds februari aan het hoofd van Bone Therapeutics.

Hij benadrukt dat celtherapie de eerste focus blijft van het bedrijf. ‘Dit jaar zijn we erin geslaagd een technologisch platform op te zetten om stamcellen te reproduceren. Dat was een zeer belangrijke stap. Nu kunnen we van één donor 100.000 dosissen produceren. En zijn we ook zeker dat de behandeling die hier in Gosselies wordt gemaakt tot bij de arts geraakt in de beste omstandigheden. Dit technologisch proces is onze basis om alle medicijnen te ontwikkelen.’