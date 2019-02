Bone Therapeutics op dieptepunt

Het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics zakt voor het eerst onder de drempel van 4 euro. Een concrete aanleiding voor de koersval is er niet. Mogelijk spelen zorgen over de kaspositie en een sluipende verwatering.

Op een bepaald ogenblik verloor het aandeel maandag 11,1 procent op Euronext Brussel en tikte het een laagterecord van 3,80 euro aan. Intussen is het verlies iets kleiner geworden.

Een precieze aanleiding voor de duik lijkt er niet te zijn. Voor zover bekend is er geen nieuws van sectorgenoten dat Bone Therapeutics zou kunnen treffen. Ook Gunther De Backer, die bij Bone verantwoordelijk is voor de relaties met investeerders, heeft geen verklaring.

Maandag noteren op Euronext Brussel wel meer biotechbedrijven met stevig verlies. Dat is onder meer het geval voor ASIT en MDxHealth . ‘Het ziet ernaar uit dat de volatiliteit van eind vorig jaar nog niet helemaal is verdwenen’, zegt analiste Sandra Cauwenberghs van KBC Securities.

Futiel

Drie zaken kunnen wel druk zetten op het aandeel. In november maakte de specialist in beenderceltherapieën bekend de ontwikkeling van een geneesmiddel voor heuposteonecrose (aftakeling van de heup) stop te zetten omdat de onderzoeksresultaten ‘futiel’ bleken. Het middel zat al in fase 3 en het feit dat Bone ermee stopte deed het aandeel kelderen. Het vertrouwen in het bedrijf kreeg ook een deuk.

Een tweede probleem is het geld dat Bone nog in kas heeft. Vorig jaar verbrandde het bedrijf 13,9 miljoen euro, zodat de kaspositie eind 2018 was teruggevallen tot 8,2 miljoen euro. Dankzij een mijlpaalbetaling van 1 miljoen euro van Asahi Kasei en een in maart 2018 uitgegeven converteerbare obligatielening kan het bedrijf nog voort tot in het vierde kwartaal. Tegen die tijd moet Bone wel extra middelen vinden. ‘De financiële kaspositie weegt al een tijdje op het bedrijf. Dat is niet zo vreemd’, merkt Cauwenberghs op.

De converteerbare obligatielening, die privaat werd geplaatst, geeft wel aanleiding tot verwatering. De obligaties worden in schijven geconverteerd en Bone informeert dan telkens de markt over het aantal nieuwe aandelen dat is gecreëerd is. Zo werden in januari 31.606 nieuwe aandelen uitgegeven. ‘Er is een zekere verwatering op het moment van conversie’, geeft De Backer toe.

Pijplijn

De koerszwakte van Bone kan ook te maken hebben met het ontbreken van nieuws over de pijplijn op korte termijn. De volgende onderzoeksresultaten die eraan komen, zijn die van het fase 2-onderzoek met het beenderceltherapiemiddel Allob bij spinale fusie. Dat is het aan elkaar bevestigen van twee of meer ruggenwervels. Die resultaten worden midden dit jaar verwacht.

Andere klinische tests die in voorbereiding zijn, zijn een fase 2b-onderzoek met Allob bij niet-helende breuken en een fase 3-onderzoek met een ander middel (JTA-004) om artrose van de knie te behandelen.