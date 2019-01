Bone Therapeutics op zoek naar extra cash

Biotechbedrijf Bone Therapeutics start nog dit jaar twee klinische studies, maar de bankrekening loopt stilaan leeg.

2018 was (opnieuw) een jaar om snel te vergeten voor aandeelhouders van Bone Therapeutics . Vooral in november kreeg het aandeel het hard te verduren, met een klap van 27 procent op de dag dat het bedrijf aankondigde het onderzoek naar een behandeling voor osteonecrose (aftakeling van de heup) stop te zetten wegens 'futiele' studieresultaten. Een zware tegenvaller omdat het onderzoek in de laatste studiefase zat en het bedrijf er al vele miljoenen had tegenaan gegooid.

Het was geen gemakkelijk jaar. Dat klopt. Maar we hebben op verschillende vlakken toch grote stappen vooruit gezet. Thomas Liénard CEO Bone Therapeutics

Ondanks alles klinkt CEO Thomas Liénard toch positief. 'Het was geen gemakkelijk jaar. Dat klopt. Maar we hebben op verschillende vlakken toch grote stappen vooruit gezet', zegt hij. Zo leverden twee andere onderzoeksprojecten - voor niet-helende botbreuken en artrose aan de knie - wel de gehoopte resultaten op. 'En we hebben ons productieproces geoptimaliseerd', klinkt het.

Bone Therapeutics is gespecialiseerd in de behandeling van botziektes. Het ontwikkelde daarvoor een technologie om stamcellen van gezonde donoren in het labo aan te passen tot botvormende cellen die dan geïnjecteerd worden bij patiënten. Dat klinkt als een duur productieproces, maar is het dankzij de optimalisatie niet meer. 'Met stamcellen van één donor kunnen we nu 100.000 dosissen van ons medicijn maken en vervolgens vriezen we die in met cryopreservatietechnieken', legt Liénard uit. 'Dat was voor mij de grote doorbraak van 2018, terwijl ik de indruk heb dat investeerders dat onvoldoende naar waarde schatten. Het heeft namelijk geen zin om een goede behandeling te ontwikkelen als het te duur is en commercieel geen toekomst heeft. Alle delen van de puzzel moeten samenvallen.'

Extra geld

Dit jaar start het bedrijf meer uitgebreide studies voor niet-helende botbreuken en knieartrose. Dat betekent meteen ook dat Liénard de komende maanden op zoek moet naar extra kapitaal, om niet zonder te vallen. Vorig jaar spendeerde Bone therapeutics 13,9 miljoen euro en dit jaar zal dat wellicht wat meer zijn. 'We verwachten dat we voldoende cash hebben om ons werk verder zetten tot in het vierde kwartaal', klinkt het.

De zoektocht naar kapitaal komt op allesbehalve een ideaal moment, nu de aandelenkoers op zijn laagste peil ooit staat. 'Is het ooit het ideale moment? Kijk, dit zijn de omstandigheden en daar zullen we het moeten mee doen. We moeten verder werken, zoals we altijd al gedaan hebben', aldus Liènard. Mogelijks zijn de resultaten van een studie bij patiënten met wervelproblemen (vertebrale fusie) - voorzien midden 2019 - een uitgelezen kans om investeerders te overtuigen.