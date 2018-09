Bone Therapeutics scoort met celtherapie

Bone Therapeutics heeft een technologie (ALLOB) ontwikkeld om complexe botbreuken te genezen. Het gebruikt daarvoor lichaamscellen van derden, past die in het labo aan en injecteert die in de patiënt. In een beperkte studie behandelde het bedrijf 21 patiënten met een botbreuk die na 3 à 7 maanden nog steeds niet genezen waren.