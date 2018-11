Bone Therapeutics van de hemel naar de hel

De behandeling van Bone Therapeutics tegen aftakeling van de heup (osteonecrose) werkt niet. Een onafhankelijke raad van experts noemde de voorlopige studieresultaten 'futiel' . Het biotechbedrijf trekt zijn conclusies en gooit het hele onderzoek in de vuilbak. Dat is een zware tegenvaller aangezien het onderzoek in de laatste studiefase zat en Bone Therapeutics er al vele miljoenen tegenaan had gegooid.

Groot verschil

Het verschil met drie weken geleden kan niet groter zijn. Toen kreeg Bone Therapeutics nog applaus voor een 'toevallige' doorbraak met een potentieel medicijn tegen knieartrose, waar naar schatting 250 miljoen mensen wereldwijd last van hebben. Het aandeel schitterde op de dag van de aankondiging met een sprong van 17 procent. Die winst is intussen helemaal weggesmolten.

KBC Securities merkt op dat het osteonecrose-onderzoek gebaseeerd was op een oude technologie (PREOB) en dat de tegenvaller niets zegt over de ALLOB-technologie, waar de voorbije jaren is op gewerkt en die topprioriteit kreeg. Bij PREOB ging Bone Therapeutics met beenmergcellen van de patiënt zelf aan de slag in het labo, om die vervolgens in de patiënt te injecteren. Bij ALLOB vertrekt het bedrijf van cellen van gezonde personen, wat de productiekosten verlaagt en de behandeling in het ziekenhuis sneller en eenvoudiger maakt.