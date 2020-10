Bone Therapeutics wapent zich met onderzoeksdata voor kapitaalronde

De sterke fase 2a onderzoeksdata voor celtherapie ALLOB zijn welgekomen bij de zoektocht naar broodnodige cash.

ALLOB is een celtherapiemiddel die helpt bij de zogenaamde fusie van de wervelkolom, het vastzetten van twee of meer wervels om rugpijn te verminderen of te stoppen.

Het experimentele middel kan in fase 2a goede resultaten voorleggen. Na 24 maanden is er bij 27 van de 30 testpatiënten (90%) een succesvolle fusie van de wervels. 'De patiënten blijven ook belangrijke klinische verbeteringen in functionaliteit en pijn ondervinden, al vanaf 6 maanden na de behandeling en gedurende alle 24 maanden van de follow-up', luidt het.

Goed nieuws dus voor Bone Therapeutics dat gisteren 19 procent hoger schoot op de Brusselse beurs.

De resultaten zullen het Waalse bedrijf helpen om gemakkelijker kapitaal op te halen. De bestaande aandeelhouders verklaarden zich al bereid om deel te nemen aan de kapitaalronde.

Een geldinjectie is broodnodig. Bone beschikte eind juni over 10 miljoen euro cash. Die zal eind dit jaar nagenoeg op zijn, het bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft 6 à 7 miljoen euro te verbranden. In de eerste zes maanden verbruikte de celtherapiespecialist bijna 9 miljoen euro.