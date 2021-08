Brand zet domper op herstel Biocartis

Het diagnosticabedrijf Biocartis rekent erop dat de door brand geteisterde productielijn in de tweede helft van september kan heropstarten. Toch zet de brand een domper op de forse groei die het bedrijf in de eerste jaarhelft kende.

Biocartis kan terugblikken op een sterke eerste jaarhelft. Zowel het aantal verkochte Idylla-labo’s (189) als het volume aan verkochte cartridges (156.000 of een stijging met 96 procent tegenover een jaar eerder) lag ver boven de verwachtingen van de analisten. Ondanks de pandemie noteerde Biocartis een sterke groei in oncologietesten. Bij infectieziekten bleven de volumes robuust. Het Idylla-zaklabo en de cartrigdes laten toe snel een flink aantal ziektes te diagnosticeren.

Dankzij die sterke eerste jaarhelft leek de eerdere prognose van een commerciële groei van 40 tot 60 procent voor de cartridges makkelijk haalbaar. Maar de brand in de nacht van 30 juli maakt die uitdaging veel groter.

Bij die brand ging ongeveer de helft van de voorraad afgewerkte patronen (cartridges) en een aanzienlijk deel van de bij de productie gebruikte reagentia verloren. Hoewel de productielijn voor nieuwe cartridges onaangetast bleef, is de productie op de lijn tijdelijk stilgelegd om de herstellingen aan het gebouw te vergemakkelijken.

Onzekerheid over productie

Dat heeft gevolgen voor de productie. 'Op dit ogenblik kunnen we de potentiële impact van de brand op de commerciële cartridgevolumes voor het tweede halfjaar nog niet redelijk inschatten', klinkt het in een update van Biocartis. Pas in de tweede helft van september zal de productie hervat worden.