Branson brengt doe-het-zelf-DNA-kit naar de beurs

De pionier van die DNA-business, het Amerikaanse bedrijf 23andMe, wordt voortaan ook een beleggingsverhaal. Het bedrijf maakte donderdag bekend dat het wordt overgenomen door een lege schelp die al een beursnotering heeft, een zogenaamde spac of blancochequebedrijf. Dat is VG Acquistion Corp (VGAC), een vennootschap uit de stal van de bekende Britse zakenman Richard Branson.

23andMe wordt in de deal op ongeveer 3,5 miljard dollar gewaardeerd en krijgt een oorlogskas van 759 miljoen dollar mee. Daarvan wordt 509 miljoen ingebracht door VGAC. Nog eens 250 miljoen wordt opgehaald met een private verkoop van aandelen aan institutionele beleggers, een zogenaamde PIPE in het jargon van Wall Street.

ME

De beleggers lijken het verhaal alvast te lusten, want de koers van VGAC ging na het nieuws tot 17 procent omhoog. Als de deal helemaal rond is, zal 23andMe met de nieuwe ticker ME op de beurs van New York noteren. Dat zou tijdens het tweede kwartaal moeten gebeuren.