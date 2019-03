Brexit kost farmabedrijven in België al honderden miljoenen

GSK, Baxter en Pfizer, met vestigingen in België, vrezen dat medicijnen niet tijdig de Britse grens over geraken bij een harde brexit. Ze legden al grotere voorraden aan.

De nervositeit rond de brexit en het risico op een no deal raken ook producenten van geneesmiddelen. Ze vrezen dat hun medicijnen de grens niet meer over geraken. De voorbereidingen voor de brexit kosten de farma-industrie in België honderden miljoenen euro.

Elk jaar gaan 1 miljard verpakkingen met geneesmiddelen de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent over. Dat zijn er zo’n 45 miljoen per maand van het Verenigd Koninkrijk naar de EU, en 37 miljoen in de andere richting.

Uit een rondvraag bij Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK), Baxter en Janssen Pharmaceutica, grote farmabedrijven in België, blijkt dat ze zich al twee jaar voorbereiden op een worstcasescenario: een vertrek van de Britten uit de Europese Unie zonder akkoord en zonder overgangsperiode.

Erkenningen

De grootste uitdaging bij zo’n harde brexit zijn de erkenningen. De geneesmiddelen die in Europa zijn goedgekeurd zullen dat plots niet meer zijn in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor zullen ze daar niet meer worden toegelaten. En omgekeerd.

Ook het transport vormt een probleem. Kunnen geneesmiddelen tijdig de grens over? Welke douanerechten en taksen moeten worden betaald? En wat met het grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek: kunnen labostalen nog makkelijk pendelen?

82 miljoen GSK in het Waals-Brabantse Waver heeft al bijna 82 miljoen euro aan ‘brexitkosten’ uitgegeven.

GSK in het Waals-Brabantse Waver heeft een honderdtal mensen ingezet voor een brexitplan. De vaccinproducent heeft al bijna 82 miljoen euro aan ‘brexitkosten’ uitgegeven. Na de uitstap kan daar nog eens 58 miljoen euro per jaar bijkomen.

GSK heeft zijn vaccinvoorraad aangepast. ‘In Europa en in het VK. Omdat we geen zekerheid hebben over hoe alles zal verlopen met de douane’, zegt Cristelle Noirhomme van GSK. De farmagroep heeft in Waver zijn grootste productiesite van vaccins, goed voor 800 miljoen dosissen in 2017. Er werken 9.000 mensen.

Ook Baxter heeft grotere voorraden aangelegd. ‘We zijn voorbereid om eventuele vertragingen aan beide kanten van de grens op te vangen’, klinkt het. Baxter heeft in Lessen een productievestiging en een logistiek centrum.

GSK heeft ook nieuwe afspraken gemaakt met zijn transporteurs, zodat vrachtwagens de files aan de douane kunnen vermijden. Noirhomme: ‘We hebben de trajecten herbekeken om de medicijnen zo snel mogelijk te kunnen versturen.’

Pfizer heeft dan weer extra vrachtwagens aangekocht en breidde de capaciteit van zijn vliegtuigen uit. Tweederde van de wereldwijde geneesmiddelendistributie van Pfizer gebeurt vanuit België. De Amerikaanse farmareus raamt de kosten van de brexit tot zover op 100 miljoen dollar (88 miljoen euro).

Pfizer heeft extra vrachtwagens aangekocht en breidde de capaciteit van zijn vliegtuigen uit.

Testen

De farma-industrie neemt ook stappen om het wetenschappelijk onderzoek niet te vertragen. GSK heeft de planning van zijn klinische studies bijgestuurd. ‘We gaan uit van een kritische periode van een drietal maanden na de brexit. De meeste stalen uit de labo’s en de onderzoeksdata worden al uitgewisseld, want bij de brexit zal dit even stilvallen’, zegt Noirhomme. Andere farmabedrijven stellen testen in het VK voorlopig uit of overwegen ze in andere landen te organiseren.