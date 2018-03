Brits contract geeft IBA vleugels

De specialist in radiofarmacie IBA mag drie nieuwe protontherapiesystemen voor kankerbehandeling neerpoten in het Verenigd Koninkrijk, goed voor een kleine 40 miljoen euro omzet elk.

IBA is de wereldleider in protontherapie, een kankerbehandeling die het best te omschrijven valt als scherpschieten op tumoren. Waar de klassieke bestraling van een tumor ook heel wat gezond weefsel aantast, kan je met protontherapie heel gericht mikken, zodat er minder collateral damage is.