Britten keuren als eerste coronapil van Merck goed

Het farmabedrijf Merck & Co heeft een eerste marktvergunning beet voor zijn coronapil, die door gezondheidsexperts geprezen wordt als een belangrijk nieuw middel om de pandemie te bestrijden.

De Amerikaanse farmareus Merck & Co ging met zijn onderzoek naar een covidvaccin de mist in , maar de pil voor de behandeling van covid lijkt wel een voltreffer te worden. Monupiravir krijgt een eerste groen licht voor gebruik, van de Britse medicijnenwaakhond . De Britse regering tekent voor een half miljoen dosissen.

De pil van Merck bestond al voordat het coronavirus een wereldwijde pandemie veroorzaakte. Oorspronkelijk ontwikkelde het bedrijf de pil om het influenzavirus - dat griep veroorzaakt - te bestrijden. Het medicijn werkt in op een enzym dat het virus gebruikt om zichzelf te kopiëren. Toen het coronavirus zich begon te verspreiden, onderzocht Merck of het medicijn hetzelfde effect had op het coronavirus.