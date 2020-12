Britten keuren vaccin AstraZeneca goed

De Britse overheid keurt een coronavaccin goed dat farmabedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford ontwikkelden. België bestelde 7,7 miljoen dosissen. Maar inentingen in België zijn nog niet voor morgen.

Na een positief advies van de Britse medicijnenwaakhond MHRA zet de Britse overheid het licht op groen voor het vaccin. Het werkt en het is veilig, blijkt uit testen. Eerder deze maand keurden de Britten ook al het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goed.

Europa

Voor België is het Britse vaccin erg belangrijk. De Belgische overheid bestelde 5 miljoen dosissen van het Pfizer-vaccin en 7,7 miljoen van dat van AstraZeneca. In totaal bestelden de landen van de Europese Unie 400 miljoen dosissen .

Toch zal het vaccin van AstraZeneca in België nog niet meteen ingespoten worden. De kans dat de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA het vaccin in januari goedkeurt is bijzonder klein, zei nummer twee Noël Wathion dinsdag aan Het Nieuwsblad. 'Ze hebben nog niet eens een aanvraag ingediend bij ons. Wij gaan niet zomaar goedkeuring geven op basis van een persbericht dat ze zelf hebben uitgestuurd.'