Britten maken haast met vaccin, wij moeten geduld hebben

Opnieuw zijn de Britten er als eerste bij om een nieuw vaccin goed te keuren. Ook voor ons is dat Oxford-vaccin van cruciaal belang, maar een goedkeuring kan nog even op zich laten wachten.

Als eerste regulator ter wereld keurde de MHRA woensdag in spoedprocedure het vaccin van Oxford University en AstraZeneca goed voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Britse farmawaakhond is voldoende aangetoond dat het medicijn werkt en veilig is. De komende dagen wordt het vaccin verdeeld, om op 4 januari de eerste prikken te kunnen zetten.

Concreet verleent de MHRA een tijdelijke vergunning voor een niet-gelicenseerd medicijn. Dat is een speciale procedure die kan worden ingezet door Europese lidstaten - waartoe het VK tot vrijdag behoort - in geval van een medische noodtoestand. Zo'n goedkeuring is tijdelijk en kan gegeven worden onder minder stringente voorwaarden dan een volwaardige goedkeuring.

We zetten alles wat u moet weten over het Oxford-vaccin op een rij.

Hebben wij uitzicht op een snelle goedkeuring?

Een cruciale vraag, aangezien ons land 7,7 miljoen dosissen van het Oxford-vaccin in bestelling heeft. Daarmee is het in aantal het belangrijkste spuitje in ons arsenaal.

Maar echt snel kunnen we dat wapen waarschijnlijk nog niet inzetten. De Europese medicijnenwaakhond EMA heeft enkel de autoriteit om een volwaardige markttoegang te geven, het kan geen tijdelijke noodgoedkeuring geven. En voor die markttoegang is het nog te vroeg. De EMA is nog volop bezig met het evalueren van de data, waaronder een lading gegevens die pas op 21 december werd bezorgd. Bovendien liet de EMA woensdagavond in een persbericht weten nog extra data nodig te achten over kwaliteit, veiligheid en effectiviteit.

7,7 miljoen dosissen België heeft 7,7 miljoen dosissen van het Oxford-vaccin in bestelling.

Een snelle beslissing lijkt dus onmogelijk. Eerder deze week zei Noël Wathion, een Belg die werkt voor de EMA, dat een beslissing in januari onwaarschijnlijk is. Woensdag communiceerde ook de Amerikaanse farmawaakhond FDA dat hij verwacht pas in april een beslissing te kunnen nemen over het Oxford-vaccin.

In principe kunnen individuele lidstaten net als het VK beslissen een tijdelijke noodgoedkeuring te verlenen om sneller te schakelen. Maar de kans is klein dat andere landen op dezelfde manier die bocht afsnijden.

Waarom is het vaccin zo belangrijk?

Los van het puur numerieke belang in de Europese vaccinatiecampagne, heeft het Oxford-vaccin enkele zeer belangrijke voordelen. Niet alleen is het een pak goedkoper dan de vaccins van de concurrenten, het is ook veel eenvoudiger te verdelen. Waar de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna respectievelijk aan -80 en -25 graden Celsius moeten worden bewaard, kan dat van Oxford en AstraZeneca zes maanden gestockeerd worden aan een temperatuur tussen 2 en 8 graden - de standaardtemperatuur voor medicijnen. Dat maakt in de distributie een wereld van verschil.

De Britten hopen met de goedkeuring een turbo te kunnen zetten onder hun vaccinatiecampagne. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock maakt zich sterk al in de lente 'de uitgang van de pandemie' te kunnen vinden. Dat de situatie in het VK - waar een meer besmettelijke variant van het virus de ziekenhuizen doet volstromen - zeer precair is, maakt snelheid des te belangrijker.

Hoe goed is het vaccin?

Het Oxford-vaccin maakt gebruik van een zogenaamde virale vector. Die technologie houdt in dat een onschuldig virus - hier een verkoudheidsvirus dat normaal bij chimpanzees voorkomt - wordt gebruikt als koerier om een stukje genetische code van het coronavirus in onze cellen te smokkelen. In die cellen geeft dat stukje code de opdracht om het spike-eiwit - het eiwit dat het coronavirus zijn stekelige uiterlijk geeft - te produceren. Ons lichaam merkt dat eiwit op en maakt antistoffen aan tegen het coronavirus. Die techniek bewees zich eerder bij het ontwikkelen van een ebolavaccin.

Hoe effectief het vaccin is, is door de warrige communicatie waar Oxford en AstraZeneca zich in het verleden aan bezondigden niet helemaal duidelijk. Bij de eerste berichten over de werkzaamheid spraken de onderzoekers over twee verschillende resultaten.

Bij het toedienen van twee volledige dosissen was de effectiviteit 62 procent - een pak minder dan bij de concurrenten Pfizer en Moderna, die beide rond 95 procent halen. Maar door een foutje waarbij een deel van de proefpersonen eerst werd geïnjecteerd met een halve dosis, ontdekte het bedrijf dat de effectiviteit in die formule rond 90 procent uitkomt. Maar die piste is dus nog niet uitgebreid onderzocht, aangezien ze niet het doel van de studie uitmaakte.

Om het allemaal nog iets ingewikkelder te maken, communiceerde AstraZeneca-CEO Pascal Soriot vorig weekend in een interview dat ze een 'winnende formule' hebben geïdentificeerd die zowaar 100 procent zou beschermen. Op details daarover is het nog wachten.

De MHRA heeft een goedkeuring gegeven voor een behandeling met twee volledige dosissen, met vier tot twaalf weken ertussen.