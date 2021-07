Brussels Airport versterkt positie als Europa’s grootste farmahub

‘Via Zaventem passeerden al 130 miljoen dosissen coronavaccins.’ Nu de trafiek van vaccins en medicijnen via Brussels Airport blijft groeien, neemt een joint venture van drie logistieke specialisten meer dan 4.000 m2 aan nieuwe magazijnen en kantoren in gebruik.

Met meer dan 35.000 m2 aan temperatuurgecontroleerde magazijnen is Brucargo, de cargoluchthaven van Brussels Airport, Europa’s grootste farmahub voor het luchttransport van medicijnen en vaccins, waaronder sinds kort ook coronavaccins. Daar komen nu nog eens meer dan 4.000 m2 gespecialiseerde magazijnen en kantoren bij.

Medexi, een nieuwe joint venture van Hazgo, Ivemar en Medista, drie specialisten in farmalogistiek, nemen hun intrek in nieuwe gebouwen op Brucargo. Die zijn voorzien van koelinstallaties, extra isolatie en een precieze temperatuurregeling voor de gevoelige behandeling van geneesmiddelen en vaccins.

Hazgo is gespecialiseerd in gevaarlijke goederen, waaronder verpakken met droogijs (bevroren CO2, dat onder meer gebruikt wordt voor de koelopslag en het koeltransport van vaccins). Ivemar is actief in het transport en de opslag van goederen die een speciale zorg of behandeling vereisen. Medista is een gespecialiseerd medisch toeleveringsbedrijf dat de distributie van de coronavaccins in ons land voor zijn rekening neemt.

‘De drie bedrijven kenden elkaar al en bundelen de krachten omdat we signalen krijgen uit de farmamarkt dat er extra nood is aan snelle, flexibele oplossingen’, zegt Tom Heymans, medeoprichter van Medexi. ‘Farmabedrijven hebben soms nood aan tijdelijke extra opslag van medicatie van bijvoorbeeld een maand, waarbij ze snel moeten kunnen schakelen. Wij kunnen die capaciteit aanbieden.’

‘Daarnaast specialiseren we ons ook in nooddiensten’, zegt Heymans. ‘Stel dat een vlucht binnenkomt met temperatuurgevoelige medicatie, maar dat die haar connectie mist. Als er dan maar één vlucht per week is naar die eindbestemming, kunnen wij de lading een tijd stockeren. Wij kunnen geregeld droogijs aanvullen in temperatuurgevoelige medicatie.’

De joint venture beschikt op Brucargo over verschillende temperatuurzones met continue monitoring (15-25 graden, 2-8 graden, - 20 graden en -70 graden) en over ‘dry shippers’: koelcontainers die de koudeketen moeten garanderen.

Helft van alle Europese coronavaccins via Zaventem

‘De extra farmamagazijnen zijn nodig omdat de trafiek blijft groeien en er constant nood is aan bijkomende capaciteit,’ zegt Nathan De Valck, de cargo business development manager van Brussels Airport. ‘Via import, export en transit vervoerden we de voorbije maanden al 130 miljoen dosissen coronavaccins. Naar schatting passeert de helft van alle coronavaccins in Europa via Zaventem.’

De oppervlakte van de temperatuurgecontroleerde magazijnen voor medicijnen en vaccins op Brussels Airport verdubbelde de voorbije vijf jaar. Het aantal gevlogen farmazendingen groeide de voorbije vier jaar met 85 procent.

Met jaarlijks dubbelcijferige groeipercentages is dat fors meer dan de toename van de algemene luchtvrachtvolumes. 25 van de 100 logistieke bedrijven in de luchthaven zijn gespecialiseerd in de behandeling van medicijnen en vaccins. Voor export is het aandeel van farmatransport in de totale luchtvracht van Brussels Airport 8 procent, ruim tweemaal zoveel als het gemiddelde van alle Europese luchthavens.