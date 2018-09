Brusselse eiwitmicroscoop maakt betere medicijnen

Onderzoekers en farmabedrijven kunnen voortaan bij de VUB bestuderen hoe eiwitten in elkaar zitten en interageren met bepaalde geneesmiddelen. Een nieuwe cryo-elektronenmicroscoop maakt dat mogelijk.

Met de cryo-elektronenmicroscoop kunnen biologische structuren zoals weefsels en eiwitten met atomaire precisie bekeken worden. Dat gebeurt door het materiaal zeer snel in te vriezen waardoor de structuren mooi behouden blijven, en vervolgens te beschieten met elektronen. Dat levert miljoenen projecties op waarmee een 3D-beeld in hoge resolutie kan worden samengesteld.

Alzheimer

Schermvullende weergave De nieuwe Brusselse microscoop maakt het mogelijk om scherpe 3D-beelden te maken van complexe eiwitstructuren. ©VUB

De techniek is interessant voor het onderzoek naar bepaalde ziektes en de bestrijding ervan. De cryo-elektronenmicroscoop zal onder meer gebruikt worden om te zien hoe medicijnen als aspirines zich hechten op de eiwitten of wat de structuur is van het gamma secretase, een eiwitcomplex met een belangrijke rol in de ziekte van Alzheimer.

‘Als we de structuur van alle eiwitten zouden kennen, zouden we alle ziektes begrijpen en kunnen we werken aan methoden om deze te verhelpen. We zouden het defecte eiwit kunnen vervangen of genezen, want medicijnen werken in op eiwitten’, zegt professor Jan Steyaert van het centrum voor Structurele Biologie (VIB-VUB).

Omdat het samenstellen van de beelden tot 48 uur kan duren, is in het onderzoekscentrum zelfs een slaapkamer voorzien.

De cryo-elektronenmicroscoop werd vandaag ingehuldigd op de VUB-campus in Etterbeek. De kostprijs van 4 miljoen euro werd gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.