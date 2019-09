Brusselse robotvoet krijgt 2,4 miljoen om uit labo te stappen

Axiles Bionics, een spin-off van de VUB die een sterk verbeterde voetprothese ontwikkelt, heeft in een kapitaalronde 2,4 miljoen euro opgehaald bij enkele bekende zakenlui. CEO Pierre Cherelle zet na jaren onderzoek de stap naar de markt.

De robotvoet van Axiles Bionics is nog niet op de markt, maar op basis van testen met prototypes heeft Cherelle er alle vertrouwen in dat hij het leven van heel wat mensen met een voetamputatie een stuk aangenamer zal maken.

Ons systeem kan energie stockeren zonder dat er door de drager vermogen moet worden geleverd. Je kan het bijna letterlijk met een kruisboog vergelijken. Pierre Cherelle CEO Axiles Bionics

‘Een prothese moet je typisch om de drie jaar vervangen, en doorgaans hebben patiënten twee tot drie weken nodig om aan hun prothese gewoon te raken. Met onze robotvoet waren ze er in enkele minuten mee weg omdat hij veel natuurlijker aanvoelt.’

Het probleem met voetprothesen, legt Cherelle uit, is dat de complexiteit van de enkel heel moeilijk na te bootsen is. ‘Een menselijk enkelgewricht moet bij elke stap een heel groot vermogen kunnen genereren. Het is onmogelijk een motor te maken die dat vermogen kan leveren en die je kan miniaturiseren in zo’n gewricht.’

De nieuwste oplossingen, die nu pas uit het labo beginnen te komen, maken gebruik van een veersysteem dat energie kan opslaan en explosief lossen op het moment dat het nodig is. Een beetje zoals een pijl en boog zich verhouden tot speerwerpen. ‘Ons systeem gaat nog een stap verder omdat het energie kan stockeren zonder dat er door de drager vermogen moet worden geleverd. Je kan het bijna letterlijk met een kruisboog vergelijken.’

AI

De uitleg klinkt heel mechanisch, maar er komt nog veel meer bij kijken. ‘De technologie achter onze robotvoet is eigenlijk een combinatie van biomechanica, artificiële intelligentie (AI) en robotica. De voorbije jaren zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen tot één geheel.’ In de robotvoet zit een AI-chip die verzekert dat de prothese zich snel aan alle omstandigheden (zoals de ondergrond) kan aanpassen.

Cherelle is fysicus van opleiding, maar doctoreerde binnen een onderzoeksgroep van de VUB die de interactie tussen mensen en robots bestudeert. De VUB huisvest het onderzoekscentrum BruBotics, dat een stevige reputatie heeft in menselijke robotica. ‘We ontwikkelen heel geavanceerde prototypes, maar zelden worden dat nadien producten ten dienste van de maatschappij. We zijn dus zeer blij dat deze prothese uit het labo komt en bruikbaar wordt voor geamputeerden’, zegt Dirk Lefeber, hoofd van BruBotics en jarenlang promotor van het onderzoek.

Prothesisten

Axiles Bionics, een spin-off die begin dit jaar werd opgericht, wil de komende twee jaar de robotvoet naar de markt brengen, wat onder meer inhoudt dat hij de nodige toelatingen van toezichthouders moet krijgen. ‘De commercialisering zal verlopen via prothesisten, de enigen die wettelijk gezien prothesen mogen verkopen. Zij stellen een prothese op maat samen voor hun patiënt door verschillende onderdelen in te kopen en daar een gepersonaliseerd geheel van te maken.’

Onder de investeerders in de kapitaalronde zitten enkele bekende zakenlui, zoals ex-RTL-topman Michel Delloye en Stefan Yee, de CEO van het durfkapitaalfonds PE Group. Die laatste wordt overigens voorzitter van de start-up. Ook Bart van Gael, de ex-CEO van Henrard, en Jacques Langhendries van HiGH5 Recycling stappen in het bedrijf.