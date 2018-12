CEO ASIT Biotech de laan uitgestuurd

De raad van bestuur van ASIT Biotech besliste dinsdag Thierry Legon uit zijn operationele rol te ontheffen. Maandag werd hij op de buitengewone algemene vergadering van de allergiespecialist al opzijgezet als bestuurder, net als voorzitter Gerd Zettlmeissl. Legon wordt als CEO vervangen door Michel Baijot. De Fransman Louis Champion is de nieuwe voorzitter.

Het is (voorlopig) de laatste etappe van een aandeelhoudersrevolte bij ASIT Biotech. Die begon vorige maand, toen enkele kleine aandeelhouders in opstand kwamen omdat ze geen vertrouwen meer hadden in het management van het Brusselse bedrijf.