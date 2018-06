CEO ArgenX: 'Een mooie erkenning voor een verschroeiende rit'

CEO Tim Van Hauwermeiren reageert vanuit de VS dolblij op de entree van 'zijn' ArgenX in de sterindex van de Brusselse beurs.

Het Gentse biotechbedrijf ArgenX mocht zich dinsdagavond verrassend tot opvolger van Ablynx in de Bel20 kronen. CEO Tim Van Hauwermeiren is op roadshow in de VS, maar had toch tijd om een paar vragen van De Tijd te beantwoorden.

Zag u uw bedrijf een jaar geleden als een aanstormende Bel20-kandidaat?

‘Natuurlijk niet, het is een verschroeiende rit geweest. Die rit krijgt een mooie erkenning, maar ze is nog maar net begonnen. Het is ook een mooie erkenning voor de sector. Een nieuwe biotechnaam in de i ndex - we zijn lang niet de eerste - onderstreept het belang van de sector voor de Belgische economie.’

Wat maakt biotech zo belangrijk?

‘Dit is een teken dat onze biotechcluster aan het rijpen is. De eerste generatie bedrijven maakte technologie en verkocht die meteen. Daarna kwamen bedrijven die eigen producten ontwikkelden en de licentie ervoor meteen verkochten aan grote partners. Daarop volgden de bedrijven die ernaar streven hun eigen producten geregistreerd en verdeeld te krijgen. Dat zijn wij, net als Galapagos. Ook Ablynx hoorde daarbij. Dat is een heel ander verhaal dan toen de sector nog maar net begon in België.’

Verandert nu iets voor ArgenX?