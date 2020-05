CEO Argenx: 'Dit is nog maar het begin'

Het Gentse biotechbedrijf Argenx staat na twaalf jaar werken op een zucht van de lancering van zijn eerste medicijn. 'De lat lag hoog en we zijn er vlotjes over gesprongen.'

Argenx was dinsdag de lieveling op de Brusselse beurs. Het biotechbedrijf rapporteerde uitstekende studieresultaten voor efgartigimod, een potentieel medicijn tegen de spierziekte myasthenia gravis (MG). De eerste verkopen komen in handbereik. De aandeelhouders rekenen zich al rijk. De beurswaarde dikte een kwart aan tot 8 miljard euro.

De toekomst van Argenx hing grotendeels af van deze studie. Een grote opluchting?

Tim Van Hauwermeiren: 'De lat lag zeer hoog en toch is ons medicijn er vlotjes over gesprongen. Twee derde van de behandelde patiënten ervaart minder klachten. 40 procent zegt zelfs geen of minimale klachten te hebben. Dat is natuurlijk het ultieme doel, dat patiënten hun leven leiden zonder constant aan de ziekte herinnerd te worden. Het is fantastisch nieuws.'

Hoe drastisch verandert jullie medicijn het leven van patiënten?

De levenskwaliteit van de patiënten is miserabel. Ons medicijn kan die rollercoaster stopzetten. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

Van Hauwermeiren: 'MG is een zeldzame ziekte, maar je moet de patiënten niet zoeken met een vergrootglas. In ons land alleen al zijn er zo'n 500. Zonder medicijn kunnen ze niet normaal functioneren. Je kan je dat niet inbeelden, maar zelfs uit bed komen, eten, slikken of je tanden poetsen is een grote opgave. Hun levenskwaliteit is miserabel. Ons medicijn kan die rollercoaster stopzetten.

Wat is de volgende stap?

Van Hauwermeiren: 'We dienen nog dit jaar het dossier in bij de Food and Drug Administration (De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond, red.). Ik denk dat we daar zonder problemen kunnen doorfietsen. Het medicijn werkt en is bijna even veilig als een placebo. Ik hoop op groen licht tegen midden 2021.

Is Argenx klaar voor de lancering?

Van Hauwermeiren: 'We zijn twee jaar geleden in de VS begonnen met de voorbereidingen. Dat was een groot risico, omdat je niet zeker bent dat het medicijn er komt. Maar je hebt tijd nodig om fundamenten te leggen en goede mensen te rekruteren. We hebben er nu zo'n 60 en gaan dat aantal snel verdubbelen. In Japan bouwen we een team van 45 mensen. Europa komt later, op de derde plaats.

De concurrentie zit niet stil en werkt aan gelijkaardige medicijnen.

Andere medicijnen zijn in ontwikkeling, maar wij hebben voorsprong. We zullen de eerste op de markt zijn. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

Van Hauwermeiren: 'Alexion heeft met Soliris een medicijn op de markt. Maar dat is enkel voor de zwaarste gevallen en tegen 700.000 dollar per jaar onbetaalbaar. Ik denk dat ons medicijn sneller en beter werkt en we mikken op een brede patiëntenpopulatie. Andere medicijnen zijn in ontwikkeling, waaronder een van UCB, maar wij hebben een voorsprong. We zullen de eerste op de markt zijn. Aan welke prijs? Die oefening is nog bezig.

Wat is de verwachte omzet op de piek van de verkoopcyclus?

Van Hauwermeiren: 'Dat zal veel zijn. MG is maar een van de ziektes waarvoor we dit medicijn willen gebruiken. We hebben een tiental ziektes in gedachten, allemaal met dezelfde onderliggende biologie. Voor drie daarvan hebben we de werking al in een kleinere studie aangetoond. Dit is nog maar het begin, het topje van de ijsberg. Alles bij elkaar zal de piekomzet zeker 1 miljard euro zijn.' (analisten spreken over minstens 1 miljard euro voor MG alleen en over meerdere miljarden alles bij elkaar, red.)

Is er voldoende geld om al die onderzoeksplannen uit te voeren?

Van Hauwermeiren: 'In het eerste kwartaal hebben we zowat 70 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en we gaan het gaspedaal nog harden induwen. Naast efgartigimod hebben we andere projecten, waaronder een samenwerking over kanker met Janssen Pharmaceutica. We hebben nog 1,3 miljard euro cash. Ik hoor iedereen zeggen: 'wauw, wat een cashberg', maar dat is een optische illusie als je ziet hoeveel we investeren.'

Is dit, wegens het goede nieuws en de hogere aandelenkoers, het moment om geld bij te tanken?

Van Hauwermeiren: 'Als je geen cashflow hebt, moet je draaien op nieuwsflow. Dat is zo in biotech. Het is mijn taak financiering te zoeken als het kan en moet. Maar er is geen druk. We zitten in een sterke positie.'

U hebt als CEO een bedrijf van bijna 8 miljard euro op poten gezet. Hoe kijkt u daarop terug?

Er is in Europa een nieuwe generatie biotechbedrijven die op een stevige sokkel staan. Daar horen we ook bij. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

Van Hauwermeiren: 'We tonen dat het kan. Er is in Europa een nieuwe generatie biotechbedrijven - met Galapagos, Morphosys, Genmab - die op een stevige sokkel staan. Daar horen we ook bij. We doen het op eigen kracht en hebben de commercialisering in eigen handen. Zo bouw je een echt bedrijf, met inkomsten die je onafhankelijk van investeerders maken.

Analisten noemden Argenx al een ideale overnameprooi. Hebt u daar schrik voor?